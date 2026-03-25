Росія готує новий сценарій атак: генерал попередив про загрозу для заходу України

Обстріл України

Реклама

Росія стратегічно змінює модель повітряних атак на Україну. Окупанти готуються використовувати далекобійні та реактивні безпілотники, щоб завдавати ударів по регіонах, які раніше вважалися відносно безпечними.

Про це повідомив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж в ефірі «Київ 24».

За словами генерала, противник обрав нову тактику, яка полягає у накопиченні критичної маси ударних засобів для одночасного випуску понад тисячі безпілотників за добу.

Реклама

«Росія вибрала тактику — накопичити на добу мінімум тисячу ударних дронів, пам’ятаємо, що вони вже передбачали, що за день використовувати тисячу і більше БПЛА. І, найголовніше, залучити ешеловановану тактику по різним секторам, міняючи траєкторію польотів, дезорієнтуючи нас. Ну, і найголовніше, момент неочікуваності», — зазначає Маломуж.

Така стратегія має на меті створити перевантаження для української системи протиповітряної оборони за рахунок постійної зміни маршрутів та секторів атаки.

Генерал наголошує, що українцям не варто розслаблятися, очікуючи нальотів лише у темну пору доби. Ворог планує перейти до безперервних атак, які триватимуть і вдень.

«Але не потрібно розслаблятися, тому що вони обов’язково проведуть чергову серію безперервних ударів і вдень. І це дійсно може бути західний регіон, який рахується як більш захищений і знаходиться більш далеко для досягнення ударів дронами», — попереджає ексголова розвідки.

Реклама

Особливу небезпеку становлять нові типи озброєння, які окупанти почали залучати до бойових дій. Йдеться про далекобійні апарати та БПЛА з реактивними системами. Такі дрони є значно швидкіснішими за звичні моделі та мають потужну бойову частину, що дозволяє їм долати великі відстані за коротший час і завдавати серйозних руйнувань у тилових областях.

Наразі Сили оборони та підрозділи ППО враховують зміну ворожої стратегії для ефективної протидії новим повітряним загрозам.

Війна в Україні — Росія обстрілює мирні міста України

Нагадаємо, у ніч проти 25 березня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Під ударами опинилися кілька регіонів. На Харківщині зафіксовано влучання дронів у житлову забудову, є загиблі та поранені, пошкоджено будинки, інфраструктуру та автомобілі. Зокрема, у Харкові та області постраждали мирні жителі, а в Золочівській громаді загинув чоловік.

Реклама

Серйозних ударів зазнала енергетика на півночі: місто Славутич залишилося без електропостачання, а на Чернігівщині знеструмлено близько 150 тисяч абонентів.

На Одещині внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, є загиблий і постраждалий. На Полтавщині пошкоджено десятки будівель та інфраструктурні об’єкти, виникли пожежі.

На Сумщині ворог застосував тактику повторних ударів по рятувальниках, зокрема по пожежному депо, яке зазнало значних руйнувань. Також є поранені серед цивільних.

У Дніпропетровській області та на Донеччині зафіксовано нові обстріли, поранення серед мирного населення та руйнування інфраструктури.

Реклама

Також, 24 березня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.