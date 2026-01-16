Росія готує новий удар: де ворог формує "ударний кулак" і куди зміщує тиск

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Місто Гуляйполе у Запорізькій області фактично перебуває в «сірій зоні». Активні бойові дії точаться безпосередньо в міських кварталах.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Волошин повідомив, що лише за одну добу на півдні було зафіксовано 50 бойових зіткнень, левова частка з яких припадає саме на Гуляйпільський район.

«У самому Гуляйполі було 21 бойове зіткнення і ще кілька — на околицях міста або в населених пунктах неподалік. Йдеться про села Варварівка та Зелене, а також про селище Залізничне», — зазначив Владислав Волошин.

Речник наголосив, що ворог намагається витіснити Сили оборони, застосовуючи тактику «вичавлювання», однак закріпитися окупантам не вдається. Українські військові проводять пошуково-ударні дії, знищуючи живу силу противника. Бої йдуть за кожен об’єкт інфраструктури.

Де ворог може готувати удар

Окрім атак на Гуляйполе, розвідка фіксує підготовку росіян до активізації на інших ділянках фронту. Зокрема, окупанти накопичують сили для майбутніх штурмів у напрямку міста Оріхів.

Небезпечна концентрація військ ворога спостерігається поблизу населених пунктів: Малі Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір’я (між Гуляйполем та Оріховим).

«Там, за даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова», — попередив Волошин.

Паралельно зі штурмами на землі, російська армія продовжує масовані обстріли прифронтових населених пунктів. Під постійним вогнем перебувають Оріхів, Комишуваха та Верхня Терса.

Лише за останню добу зафіксовано понад 25 ударів по цих громадах. Ворог активно застосовує авіацію, артилерію та ударні дрони.

Нагадаємо, за даними DeepState, на сході Запорізької області російські окупанти просунулися одразу на кількох ділянках, захопивши село Красногірське та покращивши свої позиції поблизу Привільного. Ворогу вдалося зайняти нові рубежі на північ від Гуляйполя.