Росія готує новий удар: Гетьман відповів, на який напрямок окупанти можуть перекинути 5 дивізій

Олексій Гетьман

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Росія до осені може активізувати північний напрямок і перекинути туди нові військові сили. Йдеться щонайменше про п’ять дивізій, які наразі перебувають на етапі формування.

Про це майор у відставці Олексій Гетьман повідомив в ефірі «Київ 24».

За його словами, потенційне посилення російського угруповання на цьому напрямку створює додаткові виклики для України. Для прикриття близько 160 км кордону з Брянською областю можуть знадобитися ще 7-10 бригад.

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Водночас, як зазначив військовий експерт, для формування таких підрозділів необхідно буде збільшити темпи мобілізації приблизно на 20–30%. Паралельно, за його словами, потрібно проводити ротації та посилювати вже наявні частини, які виконують завдання на передовій.

«Росіяни зараз формують нові дивізії, і до осені вони можуть бути готові для використання. Нам потрібно враховувати цей ризик і заздалегідь готуватися до можливого посилення противника», — зазначив Гетьман.

Він наголосив, що північний напрямок потребує додаткової уваги через протяжність кордону та необхідність створення достатнього резерву сил для реагування на можливі дії російської армії.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перекинув Сили спеціальних операцій до українського кордону. За його наказом вони розосереджені.

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