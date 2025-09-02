Росія готує осінній удар: куди перекидають "елітні" війська на Донбасі

Армія РФ / © Associated Press

Російське військове командування активно перекидає свої підрозділи на Донеччину, готуючись до осіннього наступу. Особливо це стосується “елітних” підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ (ВДВ), які прибули з півночі Сумської області та Херсонського напрямку.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Українські підрозділи безпілотників на Покровському напрямку зафіксували прибуття підрозділів з Курської області, зокрема 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, для посилення наступальних операцій у районі Добропілля. Крім того, російські військові блогери повідомляли про перекидання 177-го полку морської піхоти, а також 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти з півночі Сумської області на інші напрямки.

OSINT-аналітики підтвердили, що підрозділи 40-ї та 155-ї бригад морської піхоти, ймовірно, разом із 177-м полком (Каспійська флотилія), були перекинуті до Донецької області. Також відомо про пересування 11-ї окремої бригади ВДВ та 76-ї дивізії ВДВ на “найгарячіші напрямки”, хоча точні цілі їхнього наступу поки що невідомі.

Додатково російське командування перекинуло підрозділи 70-го мотострілецького полку з Херсонської області до району Бахмута, ймовірно для посилення спроб захоплення Константинівки. Перекидання військ із півночі Сумської області свідчить про зменшення пріоритетності наступальних операцій у цьому регіоні.

Зусилля Росії спрямовані на спроби оточення та захоплення частини Донецької області, особливо районів Добропілля, Покровська та Костянтинівки. За даними аналітиків, ці наступи супроводжуються значними людськими та матеріальними втратами, що змушує російське командування перекидати резерви на ключові напрямки.

Раніше ISW зазначав, що в серпні 2025 року підрозділи морської піхоти та ВДВ Росії вже діяли на півночі Сумської області, а частина з них проходила підготовку з північнокорейськими військами. Все це свідчить про систематичну підготовку Москви до нового масштабного наступу восени 2025 року.

Нагадаємо, під час публічного звіту голови Генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова про хід розв’язаної Кремлем війни в Україні на стіні була карта бойових дій із дивною лінією фронту.