Росія готує повторну окупацію звільненого українського міста: у ЗСУ розповіли про плани ворога

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російська армія має чітку мету на Лиманському напрямку — вийти до міста Лиман та повторно окупувати його, як це вже відбувалося у 2022 році. Ворог накопичив велику кількість особового складу і не припиняє атак, використовуючи ДРГ та штурми малими групами.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав начальник відділення комунікацій 60 ОМБр Максим Білоусов.

«Основна короткострокова і довгострокова ціль — вийти на Лиман і „повернути“ його собі. Я нагадаю, що Лиман був захоплений ворогом у 2022 році і після цього звільнений ЗСУ. Ми протидіємо», — наголосив він.

Білоусов додав, що для Сил оборони України критично важливо втримати не лише Лиман, але й Ярову, Святогірськ та інші прилеглі населені пункти.

За словами військового, ворог постійно атакує та намагається просуватися, для чого накопичив великі резерви особового складу.

Окупанти застосовують свою «горезвісну» тактику штурмів малими групами. Окрім того, дуже часто фіксується робота ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються просунутися якомога глибше до українських позицій.

Максим Білоусов зазначив, що в таких умовах ключовим завданням для українських захисників є завчасне виявлення ворога та його знищення ще на підступах до позицій.

«Для цього у нас є аеророзвідка, є наша піхота, і всі інші підрозділи бригади теж працюють над тим, щоб зупиняти ворога», — додав він.

Нагадаємо, у віддалених регіонах Росії, зокрема в Якутії, військове командування карає рекрутерів, які не виконують плани мобілізації, відправляючи їх самих на фронт.

За даними ГУР, семеро начальників відбірних пунктів уже потрапили до штурмових підрозділів через недобір особового складу. Така практика свідчить про глибоку кризу мобілізаційної системи РФ та дефіцит живої сили у військах окупантів.