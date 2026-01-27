Росія готує реактивні дрони, які важко збити - заява "Флеша"

Безпілотник / © Associated Press

У протистоянні в українському небі назріває новий етап технологічних перегонів. Щойно Україна налагодить ефективну систему зенітних дронів-перехоплювачів, Росія може змінити тактику і застосувати реактивні безпілотники.

Про це в ефірі Radio NV розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За словами експерта, зараз Україна робить ставку на максимальне використання зенітних дронів для перехоплення ворожих «Шахедів». Проте противник не стоїть на місці та готує симетричну відповідь.

«Противник буде протидіяти нашим методом. Як тільки ми налагодимо стіну зенітних дронів, які зможуть атакувати „Шахеди“, росіяни відразу перейдуть на реактивні дрони формату „Герань-5“, які літають зі швидкістю 500-600 кілометрів на годину», — попередив Сергій Флеш.

Головна небезпека полягає в тому, що поточні ешелони українських зенітних дронів (здебільшого FPV-типу) фізично не зможуть наздогнати та вразити такі швидкісні цілі. Думати над цим, за його словами, викликом потрібно вже сьогодні.

Бескрестнов наголосив, що панацеї не існує — працювати повинен цілий комплекс заходів. Зенітні дрони мають стати першим ешелоном оборони, але їх обов’язково повинні страхувати інші засоби зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) та авіація.

«Ми повинні це зробити так, щоб всі інші методи працювали на підхваті у зенітних дронів», — зазначив експерт.

Ключовою умовою ефективності такої системи є побудова єдиного радіолокаційного поля по всій країні. Це дозволить вчасно виявляти цілі та координувати роботу різних засобів ураження.

Також Флеш поділився своїм баченням ідеальної системи майбутнього. Його «технологічна мрія» полягає в тому, щоб зенітні дрони, які полюють на «Шахеди», керувалися дистанційно, без ризику для операторів та з максимальною точністю.

Нагадаємо, за оцінками авіаційних експертів, Росія за останні місяці зменшила кількість ударних дронів «Шахед», які застосовує проти України, однак суттєво підвищила їхню технологічність і точність.

Зокрема, йдеться про модернізовані БпЛА з кращими системами наведення та зв’язку, що створює додаткові виклики для української ППО і потребує посиленого прикриття критично важливих об’єктів та техніки.