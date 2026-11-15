Росія готує технологію, яка може стати катастрофою для ЗСУ: командир «К-2» забив на сполох

Супутник / © Associated Press

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Запуск Росією власної супутникової мережі «Рассвет» може стати серйозним викликом для України.

Про це заявив командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», полковник ЗСУ Кирило Верес в інтерв’ю YouTube-каналу Pressing.

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Військовий наголосив, що поява російської супутникової мережі може мати серйозні наслідки для України. Він висловив сподівання, що українські спеціальні служби знайдуть спосіб завадити її розгортанню.

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«Щиро вірю і мрію, що якась із наших служб специфічних додумається, як би так зробити, щоб щось впало. Або не злетіло. Або ще й там, може, вибухнуло. Бо то буде „закат“», — висловився Верес.

Окремо командир прокоментував обмеження американцями супутникового зв’язку Starlink для українських військових. За його словами, ця ситуація стала стимулом для пошуку інших рішень і змусила активніше працювати над альтернативами.

«Ми завжди думаємо, коли холодно і коли пізно. Коли без штанів стоїмо на морозі мінус 20 — то починаємо думати. Тому ми думаємо, працюємо», — зазначив військовий.

Водночас Верес зауважив, що перехід на іншу технологію потребує часу. За його словами, неможливо за кілька днів відмовитися від системи, якою українські військові користувалися протягом п’яти років і на яку витратили значні кошти.

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«5 років минуло, мільярди гривень на Starlink вкладені. То на яку нову технологію можна перейти за 3 дні?» — риторично запитав командир бригади.

Раніше повідомлялося, що російські війська використали тимчасові перебої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, а також призупинення обміну розвідувальними даними між США та Україною для активізації повітряних атак.

Ми раніше інформували, що Росія має близько 40 супутників у мережі, яка вже забезпечує окремі часові вікна покриття над Україною.

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