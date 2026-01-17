Росія готує удари по підстанціях АЕС: ГУР попередило про ядерний шантаж

АЕС / © Фото з відкритих джерел

Росія розглядає можливість завдання ударів по критичних вузлах української енергосистеми, а саме по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, головна мета ворога — створити нестерпні умови для цивільного населення.

«З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС», — йдеться в повідомленні.

Що вже зробили окупанти

Наміри Кремля підтверджуються конкретними діями російських військових. Розвідники зафіксували активну підготовку до можливих атак.

«Станом на середину січня 2025 року росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України», — йдеться у повідомленні відомства.

Ці дані свідчать про те, що агресор ретельно обирає цілі для завдання максимальної шкоди українській генерації.

У ГУР зазначають, що плани Москви виходять за межі суто військових дій на території України. Кремль також має намір посилити кампанію залякування країн Європи та Заходу загалом. Мета цього шантажу — зірвати або зменшити підтримку України партнерами, зокрема послабити спроможність української ППО відбивати терористичні атаки.

«Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни росії проти України», — підсумували в ГУР.

Про що попередив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки (ГУР) МО Олега Іващенка також підтвердив, що Росія активно готується до нових ударів по критичній інфраструктурі України.

Особливе занепокоєння викликають плани ворога атакувати мережі та об’єкти, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).

За словами глави держави, розвідка надала чітку інформацію про завдання, які ставляться перед російською армією. Головний висновок — агресор не демонструє жодної готовності до припинення війни чи виконання будь-яких домовленостей.

Натомість фіксується підготовка до подальших атак на енергетику.

«Достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, що на тлі загрози влада посилює заходи безпеки, готує тил та інфраструктуру, зокрема розгортає додаткові «Пункти незламності» і формує резерви для оперативних ремонтів.

Глава держави також наголосив на дефіциті ракет для ППО та закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги, підкресливши необхідність більшого міжнародного тиску на РФ.