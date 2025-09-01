Росія готує великий штурм: у ЗСУ повідомили про мету ворога

Росія готує осінній штурм Сіверська

Російські війська готуються до нового великого штурму Сіверська, що в Бахмутському районі Донецької області. Ворог прагне закріпитися на околицях міста до початку осінніх дощів.

Про це в ефірі «Суспільного. Студія» повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

За його словами, ворог планує використовувати важку техніку, щоб захопити позиції на підступах до міста. Мета — мати змогу вести бої в міських умовах протягом зими.

«На Сіверському напрямку ворог намагатиметься до осені, яка буде з дощем, проводити штурмові дії знову з використанням техніки. Очікуємо знову великого штурму, який може бути в напрямку міста Сіверськ», — повідомив Дмитро Запорожець.

Атаки на Лиманському напрямку посилилися

Речник також розповів про ситуацію на сусідньому Лиманському напрямку, де ворог має просування в Серебрянському лісництві. Це сталося через трикратне збільшення артилерійських обстрілів.

Якщо раніше щоденно фіксували 80–90 обстрілів, то зараз ця цифра сягає 190–200 на добу.

Запорожець зазначив, що постійні обстріли знищили більшу частину Серебрянського лісництва. Від дерев залишилися лише стовбури, що однак не заважає боям, а навіть обмежує роботу FPV-дронів на оптоволокні.

Речник підкреслив, що на тактику ведення боїв це суттєво не впливає, адже в районі Сіверська ворог і раніше не використовував природні укриття.

Нагадаємо, 26 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що оборона Серебрянського лісництва — одного із ключових укріпрайонів ЗСУ на Донеччині — завершується. Водночас втрачається і плацдарм на східному березі річки Жеребець.