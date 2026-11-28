Наступ РФ на Запоріжжя

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Окупанти намагаються просунутися на Гуляйпільському напрямку, щоб наблизитися до Запоріжжя та ускладнити логістику міста.

За оцінкою 7-го корпусу десантно-штурмових військ, головний удар російські сили зосереджують на ділянці Гірке — Верхня Терса — Воздвижівка, де тривають запеклі бої.

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Яка мета російського наступу на Гуляйпільському напрямку

За даними 7-го корпусу ДШВ, противник розвиває наступальні дії по осі Гуляйполе — Омельник. Його мета — прорвати українську оборону, наблизитися до Запоріжжя та створити умови для ізоляції обласного центру.

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«Ключова мета окупантів на Південному відтинку фронту — оточити Запоріжжя та відрізати місто від логістики», — зазначили військові.

Для цього росіяни зосереджують сили й техніку на ділянці Гірке — Верхня Терса — Воздвижівка. Саме там, за інформацією корпусу, розташоване вістря головного удару противника.

У 7-му корпусі ДШВ пояснили, що в разі виходу на рубіж приблизно за 25 км від Запоріжжя російська артилерія зможе діставати до переправ через Дніпро. Зокрема, йдеться про 152-мм самохідні артилерійські установки 2С19 «Мста-С». Це може створити додаткові загрози для української логістики.

Наразі, за даними військових, противник перебуває приблизно за 80 км від обласного центру.

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© Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Де тривають найважчі бої біля Запоріжжя

Найнапруженіша ситуація залишається на ділянці Гірке — Верхня Терса — Воздвижівка. Тут російські війська намагаються прорвати українську оборону, залучаючи штурмові групи, бронетехніку та інші ресурси.

«Протягом останніх трьох місяців окупанти неодноразово й безуспішно намагалися прорвати оборону корпусу через Залізничне, кидаючи в штурми бронетехніку, автотранспорт і мотоцикли», — повідомили в 7-му корпусі ДШВ.

Українські десантники продовжують утримувати позиції та відбивати атаки противника. Водночас військові наголошують, що російські сили не припиняють тиску на цьому напрямку.

Як ЗСУ нищать логістику окупантів на Гуляйпільському напрямку

Українські сили завдають ударів по російській логістиці в тилу. За даними 7-го корпусу ДШВ, одним із головних логістичних вузлів окупантів на цьому напрямку є Гуляйполе, розташоване приблизно за 10 км на схід від Верхньої Терси.

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З літа 2026 року противник накопичував там техніку, боєприпаси та особовий склад. 23 листопада Сили оборони завдали удару по пункту накопичення 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ.

«Розвідка виявила об’єкт, а бійці 154-ї ОМБр провели дорозвідку. Силами старшого начальника по цілі було завдано точного авіаудару», — розповіли в 7-му корпусі ДШВ.

За інформацією військових, унаслідок удару здетонував склад боєприпасів, а будівлю та, за попередніми даними, 13–20 російських військових було знищено. Також українська авіація уразила засоби зв’язку, техніку та запаси противника.

У 7-му корпусі ДШВ повідомили, що лише за останній тиждень у смузі відповідальності підрозділу російські війська зазнали таких втрат:

826 окупантів знешкоджено;

127 одиниць автотехніки уражено;

21 гармату знищено або пошкоджено.

Також у 7-му корпусі ДШВ заявили, що, за даними перехоплень, командування 5-ї загальновійськової армії РФ незадоволене результатами дій своїх підрозділів. Серед причин військові називають невиконання поставлених завдань і значні втрати.

«Ворог жаліється, що Сили оборони накривають їх ще на етапі логістики — під час висування техніки та піхоти в бік Гуляйполя», — зазначили українські військові.

У 7-му корпусі ДШВ наголосили, що продовжують утримувати оборонні рубежі та виконувати завдання на напрямку Гуляйполе — Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що російські війська намагаються просочуватися на позиції Сил оборони невеликими групами на різних напрямках фронту. За даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти мали просування поблизу Лимана та Добропілля, водночас українські військові проводили контратаки, зокрема на Запорізькому напрямку.

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