Росія готує весняний наступ на Запоріжжі та формує батальйони з важкохворих: що кажуть у ЗСУ

На Запорізькому напрямку окупанти готують новий наступ

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Російські окупаційні війська можуть активізувати наступ на Запорізькому напрямку вже у квітні або травні.

Про це повідомив представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, посилаючись на дані української розвідки, пише «Радіо Свобода».

За його словами, найнапруженіша ситуація наразі спостерігається у районах Степового, Малих Щербаків та Лобкового. Також окупанти намагаються прорватися через річку Янчекрак, аби вийти до села Кам’янське.

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Попри масовані атаки, Сили оборони України щодня знищують понад 100 окупантів і близько 30 одиниць техніки на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Через це РФ змушена перекидати резерви.

Владислав Волошин наголосив, що російське командування «сатаніє», бо вже два роки не може взяти кілька невеликих населених пунктів.

За інформацією розвідки, РФ формує штурмові батальйони з важкохворих — людей із гепатитом, ВІЛ та іншими невиліковними хворобами.

«Ці підрозділи використовуватимуться як „м’ясо“ для утилізації», — заявив він.

Запорізький напрямок залишається стратегічно важливим для Росії, яка прагне вийти на кордони Дніпропетровської області та перерізати логістичні шляхи з Запоріжжя на схід. Але, на думку Волошина, військового потенціалу РФ для цього недостатньо.

Нагадаємо, за словами майора запасу НГУ, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, росіяни будуть намагатись проводити якісь наступальні операції. Утім вони більше анонсують, ніж діють.