Росія готує зимовий наступ на півдні: в ЗСУ розповіли деталі

ЗСУ на фронті / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Реклама

На південному напрямку росіяни продовжують активні штурмові дії та готуються до боїв у зимових умовах. Найінтенсивніші атаки фіксують на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише «Укрінформ».

За словами Волошина, російські війська намагаються просунутися в населених пунктах, розташованих уздовж логістичного маршруту Покровське Дніпропетровської області — Гуляйполе. Захоплення цього шляху може ускладнити постачання українських підрозділів.

Реклама

Речник Сил оборони півдня зазначив, що противник продовжує штурмові дії безпосередньо в Гуляйполі, намагаючись просуватися штурмовими групами в межах міста.

Також активні бойові дії тривають поблизу населених пунктів Добропілля, Прилуки та Варварівка.

«Ворог не шкодує своїх ресурсів, вводить резерви, щоб захопити ці населені пункти та перерізати логістичний шлях», — наголосив Волошин.

За його словами, російські війська продовжують завдавати авіаційних ударів по Гуляйполю, застосовуючи авіабомби. Крім того, фіксується зростання кількості атак дронами-камікадзе та БпЛА типу «Шахед» по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення.

Реклама

Під ударами перебувають, зокрема, Запоріжжя, Херсон та Одеса.

РФ готується до боїв узимку

Волошин також повідомив, що російське командування планує активізувати штурмові дії з настанням холодів. За даними розвідки, кілька штурмових підрозділів противника вже отримали білі маскувальні халати для дій у зимових умовах.

«У такий спосіб ворог готується, коли буде сніг, проводити штурмові дії за цими напрямками», — зазначив речник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.