Росія готується до диверсій у Європі: Жорін назвав нову фазу гібридної війни

Максим Жорін

Росія переходить до нової фази гібридної агресії проти країн Європи, націленої на зрив допомоги Україні. За його словами, диверсії на транспортній інфраструктурі, зокрема в Польщі, — логічний крок після “недавніх інцидентів із дронами”.

Про це заявив підполковник ЗСУ, командир Третього армійського корпусу Максим Жорін.

“Наступним кроком рашки після “інцидентів” із дронами будуть диверсії. Передусім щоб ускладнити передавання допомоги Україні. Це логічний і цілком прогнозований крок рф, викликаний слабкою й безхребетною позицією Заходу”, – зазначив він.

Військовий підкреслив, що РФ на цьому етапі не готова до відкритої атаки на Польщу, натомість працює над розколом суспільства та посиленням антиукраїнських настроїв. Жорін також застеріг, що така ситуація грає проти спільних інтересів як Польщі, так і України та всієї Європи.

“Польща — одна з небагатьох країн, яка могла б реально протистояти Росії. Але замість обʼєднання з нами вона ведеться на провокації, що лише шкодить усім”, — підкреслив він.

Раніше в Польщі на залізничній ділянці біля села Жичин спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив колію на важливому маршруті Варшава — Люблін. Прем'єр Дональд Туск заявив про можливу диверсію, однак поліція чекає на результати розслідування.