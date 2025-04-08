Росія готується до масштабного наступу: експерт пояснив, що задумав Путін

Росія готується до нової хвилі мобілізації, але Кремль поки боїться протестів / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від окупації українських територій та готується до нового наступу. Він вже віддав наказ збільшити призов на строкову службу, залучити резервістів та фінансувати нових «добровольців».

Про це для 24 Каналу повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Росіяни активно готуються до нових наступальних операцій. Вони масово залучають резервістів на збори без визначеного терміну та нарощують призов на строкову службу», — пояснив експерт.

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Паралельно Путін видав розпорядження губернаторам та місцевим органам влади знайти додаткове фінансування для «добровольців», яких вербують на війну. Однак цього ресурсу буде недостатньо, і Кремль змушений буде оголосити загальну мобілізацію.

«Поки Путін уникає цього рішення, бо розуміє його непопулярність і ризик внутрішніх бунтів. Але якщо інші заходи не дадуть результату, Кремль піде на цей крок», — наголосив Тимочко.

Проте навіть за умови загальної мобілізації, російське командування зіткнеться з проблемами:

де озброїти мобілізованих;

чим забезпечити їх бронетехнікою;

як злагодити підрозділи;

де знайти офіцерський склад.

Попри всі труднощі, Путін не збирається зупинятися.

«Протидія таким планам можлива лише через консолідацію зусиль. Росія намагається накопичити сили для наступу, але його успіх ще зовсім не гарантований», — підсумував експерт.

Нагадаємо, успіхи Росії на фронті в Україні суттєво сповільнилися за останні місяці — багато в чому через вдосконалення української тактики застосування безпілотників і оборонних систем, повідомляють західні розвідники та аналітики.