Росія готується до "реальної" ядерної провокації на ЗАЕС: подробиці

ЗАЕС / © sprotyv.mod.gov.ua

Росіяни перейшли до фінальної, найнебезпечнішої стадії реалізації свого плану щодо Запорізької АЕС. Окупанти готують масштабну провокацію з «реальною» ядерною загрозою, щоб під її прикриттям повністю інтегрувати станцію у свою енергосистему.

Про це попереджає голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За словами експерта, окупанти вже створюють собі інформаційне алібі. Протягом 15 днів ЗАЕС працює на резервних генераторах, і саме в цей час російська пропаганда почала активно поширювати фейки. Так, директорка з комунікацій ЗАЕС від окупантів заявила, нібито Україна цілеспрямовано б’є по резервуарах з паливом для генераторів.

Цікаво, що жодного подібного «удару» не зафіксувала навіть моніторингова місія МАГАТЕ, яка постійно перебуває на станції. Натомість самі росіяни не припиняють гру з вогнем, ведучи артилерійські обстріли з території впритул до АЕС.

Технічна підготовка під виглядом «ремонтів»

Паралельно з інформаційною кампанією триває активна технічна підготовка. Андрющенко звертає увагу на те, що весь час блекауту на ЗАЕС на окупованій території Запорізької області тривають масові відключення електроенергії. Офіційна причина — «технічні роботи на підстанціях у Мелітополі».

«Це також підтверджує активну фазу робіт з технічного перепідключення ЗАЕС», — наголошує експерт.

Яка кінцева мета

Сценарій, який готують окупанти, виглядає вкрай цинічно та небезпечно.

«Росіяни створять чергову провокацію з „реальною“ ядерною загрозою і, користуючись цим, перемкнуть ЗАЕС на російські енергосистеми», — підсумовує Андрющенко.

Цей крок стане не лише крадіжкою українського енергетичного об’єкта, а й створить безпрецедентні ризики для ядерної безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, МАГАТЕ попередило про загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Станція перебуває без зовнішнього живлення та працює на генераторах. Ситуація викликає серйозні побоювання щодо ядерної безпеки. Російські оператори стверджують, що запасів пального вистачить на 20 днів, однак робота без зовнішнього живлення понад 72 години вважається критично небезпечною.