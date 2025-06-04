Росія накопичує ракети та дрони: аналітики ISW назвали мету

Безпілотники і ракети. / © ТСН.ua

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Російська Федерація продовжує виробляти та накопичувати ракети та безпілотники для ударів по Україні. Ці дії демонструють незмінні наміри Москви виграти війни військовими засобами.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що станом на середину травня 2025-го РФ накопичила понад 13 тис. ракет. Зокрема, майже 600 балістичних ракет “Іскандер-М”, понад 100 гіперзвукових балістичних ракет “Кинжал”, майже 300 крилатих ракет Х-101, понад 400 крилатих ракет “Каліб”, до 300 крилатих ракет Х-22/32, близько 700 крилатих ракет “Онікс” та протикорабельних ракет “Циркон”, близько 60 балістичних ракет КН-23 північнокорейського виробництва та близько 11 тис. ракет ППО С-300/400.

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За оцінками ГУР, Росія може виробляти приблизно 150–200 ракет на місяць. Зокрема, від 60 до 70 - “Іскандер-М”, від 10 до 15 - “Кинжалів”, від 20 до 30 - Х-101, від 25 до 30 - “Калібрів”, до 10 - Х-32 та загалом від 20 до 30 - “Онікс” та “Циркон”.

“РФ запускала дедалі масштабніші ударні комплекси по Україні, що містять ракети, до 1 червня. Удари України 1 червня, спрямовані на російські аеродроми та бомбардувальники, знизять здатність Росії завдавати подальших великих ударів крилатими ракетами повітряного базування по Україні”, - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що під час української операції не знищили всі російські стратегічні бомбардувальники. Ба більше - що Москва зберігає можливість завдавати ударів по Україні ракетами, запущеними зі стратегічних бомбардувальників.

Ти часом, додають аналітики, Shahed вже давно домінують у російських ударних пакетах, а збройні сили РФ останнім часом використовують більше балістичних ракет наземного базування, ніж крилатих ракет повітряного базування.

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“В ІSW продовжує оцінювати, що зусилля Росії щодо збільшення вітчизняного виробництва безпілотників і ракет, а також поточна адаптація ударних пакетів, ймовірно, є частиною ширших зусиль з підготовки до тривалої війни в Україні та, можливо, майбутньої війни проти НАТО”, - наголошують аналітики.

Нагадаємо, 1 червня СБУ завдала масованої атаки на аеродроми РФ, уразивши стратегічні бомбардувальники. За даними українського Генштабу, втрати російських військ становлять 41 військовий літак.

Тим часом аналітики ISW проаналізували, скільки російських літаків було пошкоджено під час операції “Павутина”. Зокрема, за даними агентства Bloomberg від 2 червня, західний високопосадовець повідомив, що українські спецслужби, ймовірно, знищили або серйозно пошкодили щонайменше сім Ту-95 і чотири Ту-22 під час атаки.