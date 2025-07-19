ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
325
Час на прочитання
2 хв

Росія готується до вирішальної битви: чи може Україна піти у наступ

Ситуація на фронті залишається дуже складно. Українська армія наразі може тільки оборонятися.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону на фронті

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

Улітку армія РФ посилила свій наступ на сході, а також у Сумській області. Наразі Україна не може піти в наступ, бо РФ переважає численно за силами і засобами.

Про це в етері «КИЇВ24» заявив Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес».

«Для того, щоб вчиняти наступальні дії, ми маємо, по-перше, позбавити противника можливості штурмувати на окремих відтинках фронту. Для того, аби поставити противника в позицію оборони, нам потрібне ракетне озброєння, БПЛА. Потрібно бити по стратегічно важливим підприємствам РФ», — вважає він.

На думку військового, «при поточному стану справ з наявним озброєнням, ми максимально ефективно обороняємося».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським 4 липня заявив, що Україні потрібно переходити у наступ на фронті.

Видання Axios написало, що Трамп планує передати Україні наступальну зброю, зокрема, ймовірно, ракети великої дальності, здатні вражати цілі навіть у Москві.

Увечері, 14 липня, президент США зробив свою гучну заяву про досягнення миру в Україні. На те, щоб його досягти, він дав Росії 50 днів.

Представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що 50 днів — «це дуже довгий термін» тоді, коли всі бачать, що «Росія щодня вбиває мирних жителів».

У цьому контексті одразу пригадується інформація, поширена американським виданням Axios, про те, що Путін на початку липня нібито заявив Трампу про намір окупувати повністю чотири українські області (Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку) за 60 днів, тобто до початку вересня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie