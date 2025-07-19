Росія готується до вирішальної битви: чи може Україна піти у наступ

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

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Улітку армія РФ посилила свій наступ на сході, а також у Сумській області. Наразі Україна не може піти в наступ, бо РФ переважає численно за силами і засобами.

Про це в етері «КИЇВ24» заявив Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес».

«Для того, щоб вчиняти наступальні дії, ми маємо, по-перше, позбавити противника можливості штурмувати на окремих відтинках фронту. Для того, аби поставити противника в позицію оборони, нам потрібне ракетне озброєння, БПЛА. Потрібно бити по стратегічно важливим підприємствам РФ», — вважає він.

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На думку військового, «при поточному стану справ з наявним озброєнням, ми максимально ефективно обороняємося».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським 4 липня заявив, що Україні потрібно переходити у наступ на фронті.

Видання Axios написало, що Трамп планує передати Україні наступальну зброю, зокрема, ймовірно, ракети великої дальності, здатні вражати цілі навіть у Москві.

Увечері, 14 липня, президент США зробив свою гучну заяву про досягнення миру в Україні. На те, щоб його досягти, він дав Росії 50 днів.

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Представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що 50 днів — «це дуже довгий термін» тоді, коли всі бачать, що «Росія щодня вбиває мирних жителів».

У цьому контексті одразу пригадується інформація, поширена американським виданням Axios, про те, що Путін на початку липня нібито заявив Трампу про намір окупувати повністю чотири українські області (Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку) за 60 днів, тобто до початку вересня.