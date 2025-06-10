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Російські окупанти активізували атаки на енергетичну інфраструктуру України, що пов’язано з їхньою підготовкою до максимального руйнування енергосистеми країни.

Про це заявив колишній речник Генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов в етері Radio NV.

За його словами, такі дії спрямовані на те, щоб знизити навантаження на окупантів восени і взимку. Ці атаки мають на меті порушити стабільність життя звичайних українців.

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«Ворог акцентує свої зусилля для того, щоб руйнувати наші соціокультурні об’єкти, руйнувати будинки, житло звичайних мешканців нашої країни, які жодного стосунку до українських Сил оборони не мають», — сказав він.

Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що офіційна російська пропаганда розповсюджує заяви про нібито удари по військових об’єктах. Проте фактично фіксуються удари по цивільних об’єктах: пологовому будинку, житлових будинках і навчальних закладах. На уточнення щодо атак на енергетичну інфраструктуру в теплий період року експерт висловив думку, що ці атаки пов’язані з тим, що окупанти готуються максимально зруйнувати українську енергетику, щоб потім мати менше роботи з цим ближче до осені та зими.

«Бо, вочевидь, успіхи на полі бою у росіян такі собі. А вже для того, щоб продовжувати чинити неймовірний тиск на вище військово-політичне керівництво нашої країни, ворог і далі буде вдаватися саме до таких провокацій. Тобто воювати з цивільним населенням, яке точно не може чинити той самий ефективний спротив, який спроможні реалізувати українські Сили оборони», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 10 червня РФ вчергове вдарила по культурній спадщині України. Цього разу вибухова хвиля пошкодила Софійський собор у Києві — святиню, зведену ще в XI столітті.

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Також Росія атакувала Одесу — як містян, так і культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія.