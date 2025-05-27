Росія готується запустити захоплену Запорізьку АЕС — Greenpeace показав супутникові знімки

Запорізька АЕС. / © УНІАН

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Росія почала масштабне будівництво електромереж на окупованому південному сході України, ймовірно, з метою під’єднати захоплену Запорізьку АЕС до власної енергосистеми.

Про це йдеться у новому звіті Greenpeace, супутникові знімки з якого підтвердило видання The New York Times.

Супутниковий знімок від 22 травня показує, що, за словами Greenpeace, це кілька нових опор та лінія електропередач на окупованій Україні. Росії знадобиться ще кілька ліній, щоби підключити запорізький об'єкт до своєї власної мережі. / © Greenpeace

За даними екологічної організації, з початку лютого РФ прокладає понад 50 миль нових ліній електропередачі від Маріуполя до Бердянська. Їхній напрямок свідчить про спробу підключення до великої підстанції біля Маріуполя, яка пов’язана із Запорізькою АЕС, що розташована приблизно за 140 миль на захід.

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“Це перший фізичний доказ того, що Росія готується перезапустити станцію”, — заявив експерт Greenpeace Україна Шон Берні.

Плани Москви щодо АЕС залишаються не до кінця зрозумілими. Як відзначають фахівці, поки незрозуміло, чи РФ має намір запустити станцію під час бойових дій, чи вже після можливої паузи у війні. Проте зрозуміло одне: щоб використати потужності станції, Кремлю потрібно ще кілька нових ліній, і цей процес триватиме.

Експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна підкреслює, що ідея використання АЕС для російських потреб озвучувалася ще під час перших місяців повномасштабної війни.

Запорізька АЕС 2023. / © Фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС, найбільша в Європі, до 2022 року забезпечувала чверть енергопостачання України. Всі шість її реакторів наразі зупинені — останній з них був вимкнений у 2023 році. Станція знаходиться небезпечно близько до лінії фронту, що унеможливлює її безпечну експлуатацію.

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Варто зазначити, що такі дії Росії прямо суперечать запропонованому США плану, згідно з яким Запорізька АЕС мала би повернутися під українську юрисдикцію, але функціонувати під наглядом американської сторони, забезпечуючи енергією як Україну, так і РФ. У Москві цю ідею відкинули, заявивши, що станція підпорядковується “Росатому”, а її статус не обговорюється.

Росія фактично стала першою країною, яка у воєнний час захопила ядерну станцію іншої держави та планує її використання у власних енергетичних цілях. Це також може підірвати позиції США у мирних переговорах і створити небезпечний прецедент на міжнародному рівні.

За словами гендиректора “Росатому” Олексія Лихачова, на станції вже є план з її повного перезапуску, а 2024 рік раніше називався цільовою датою введення в експлуатацію. Однак головною перешкодою, за його словами, залишається пошкоджена та неповна енергетична інфраструктура.

Із чотирьох високовольтних ліній на 750 кіловольт, які раніше з’єднували станцію з українською енергосистемою, дві наразі проходять через підконтрольну Україні територію, ще дві — на тимчасово окупованій — були пошкоджені. За словами експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, лише одна з ліній, можливо, відновлена.

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Це означає, що Росії потрібно збудувати додаткову інфраструктуру, щоби задіяти повну генеруючу потужність станції. Як зазначає аналітик Greenpeace Шон Берні, Москва може прагнути підключити Запорізьку АЕС до енергосистеми Ростовської області — території РФ, яка межує з окупованими районами Донеччини.

Супутникові знімки Greenpeace фіксують будівництво нових ЛЕП із характерними трикутними опорами біля Маріуполя. Останні фото, зроблені між 11 і 22 травня, показують розширення мережі у напрямку села Шевченка, приблизно за 7 миль від великої підстанції, що має зв’язок зі станцією.

Енергетики попереджають: спроби Росії перезапустити станцію в нинішніх умовах — надзвичайно ризиковані. Після понад трьох років війни частину критичного обладнання неможливо замінити, а значна кількість досвідчених українських фахівців залишили об’єкт. Крім того, знищення греблі на Дніпрі у 2023 році, ймовірно, російською стороною, позбавило АЕС основного джерела води, що використовується для охолодження реакторів та відпрацьованого ядерного палива.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що будь-які спроби РФ перезапустити реактори можуть спричинити “непередбачувані наслідки”.

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Раніше повідомлялось, що тимчасово окуповану Запорізьку АЕС росіяни, можливо, вже під’єднали до своєї енергосистеми, або ж зроблять це найближчим часом. На добудову необхідної інфраструктури потрібно не більше кількох тижнів.