Путін та Зеленський / © ТСН.ua

Україну можуть змусити погодитися на перемирʼя в небі, що загрожує критичними наслідками для ходу війни.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, така ініціатива, яку колись пропонувала сама Україна, тепер підтримується Росією. І саме це викликає серйозне занепокоєння.

Світан наголошує, що повернення до окопної війни без авіаційної підтримки може призвести до катастрофічної переваги противника, оскільки ресурси Росії значно більші. Військовий експерт зазначив, що повна армія РФ може сконцентрувати свої сили на суші, використовуючи накопичене озброєння, яке зараз зупиняється саме повітряними ударами ЗСУ.

На його думку, скасування ударів з повітря дозволить Москві вільно перекидати техніку, паливо й озброєння з глибини Росії прямо на передову. Українська армія втратить можливість завдавати превентивних ударів по Волгограду, Ростову та іншим критичним логістичним точкам.

Окрему увагу Світан приділив ударам по нафтопереробних заводах у Росії. Він зазначив, що ці атаки мають стратегічне значення, оскільки виводять з ладу всю логістику — від видобутку до транспортування та виробництва пального. На його думку, ці удари є не лише військовими, а й економічними, оскільки нафтогазовий сектор формує основу бюджету РФ.

Світан переконаний: удар по енергетичній інфраструктурі РФ може стати чинником, що прискорить розпад російської держави за аналогією з СРСР. Саме тому, на його думку, припиняти атаки та погоджуватися на перемирʼя в небі — смертельно небезпечно.

Нагадаємо, у виданні Bloomberg повідомили, що Росія розглядає можливість повітряного перемир’я з Україною без припинення війни.

Також президент Зеленський заявив, що Україна пропонувала Росії тишу в небі, але Москва відмовила.