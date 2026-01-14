Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Росія готується до масштабного поповнення своїх військових підрозділів у 2026 році та планує активно вербувати на контракт не лише громадян РФ, а й мешканців тимчасово окупованих територій України.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, відповідні плани стосуються насамперед так званого «Південного воєнного округу» РФ.

Реклама

«За даними нашої розвідки, росіяни на 2026 рік для поповнення частин і підрозділів їхнього „Південного воєнного округу“ намагаються залучити на контракт майже 67 тисяч осіб», — повідомив Волошин.

Він зазначив, що Росія має намір поповнювати своє військо, зокрема, за рахунок жителів тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про Донецьку та Луганську області, окупований Крим і місто Севастополь, а також частини Запорізької та Херсонської областей.

«Вони навіть визначили собі конкретні плани», — наголосив Волошин.

Реклама

За його словами, з тимчасово окупованої частини Запорізької області росіяни планують укласти контракти приблизно з 530 людьми, з Херсонської області — близько з 300. Із Криму окупанти розраховують залучити понад 3,5 тисячі осіб, а з Севастополя — близько 750.

Речник Сил оборони Півдня пояснив, що саме тому російські загарбники активно продовжують кампанію з примусового або напівпримусового залучення українців, які залишилися на окупованих територіях, до служби в армії РФ.

За даними української розвідки, лише за перші десять днів 2026 року росіяни вже залучили до свого війська з окупованих територій України близько 130 осіб.

Раніше повідомлялося, що Росія винайшла новий цинічний спосіб поповнення армії, вербуючи молодь у популярному месенджері для геймерів.

Реклама

Ми раніше інформували, що за даними української розвідки, минулого року у Кремлі планували набрати до окупаційної армії 400 тисяч людей, і цей план росіяни фактично виконали.