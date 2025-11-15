ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
3 хв

Росія хоче паралізувати залізницю: Кулеба про нову загрозу

«Укрзалізниця» під прицілом: РФ завдала понад 800 ударів, намагаючись зупинити ключову артерію країни.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Росія різко посилила удари по «Укрзалізниці», цілеспрямовано полюючи на локомотиви та машиністів. Експерт повідомив про 800 ударів та збитки у $1 млрд за 2025 рік.

Про це віцепрем’єр-міністр з інфраструктури Олексій Кулеба повідомив у коментарі The Guardian.

За словами Кулеби, Росія змінила тактику і тепер перетворює поїзди та їхніх машиністів на прицільні цілі. Кількість атак з липня зросла утричі.

Від початку 2025 року РФ здійснила понад 800 ударів по об’єктах «Укрзалізниці», пошкодивши понад 3000 інфраструктурних вузлів. Загальні збитки вже сягнули 1 мільярда доларів.

Окремо віцепрем’єр наголосив, що російські дрони тепер цілеспрямовано атакують локомотиви, намагаючись убити машиністів і паралізувати рух.

Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський підтвердив цю інформацію, зазначивши, що Росія дедалі частіше використовує високоточні дрони Shahed.

«Річ не лише в кількості атак… Зараз, оскільки у них є дуже точні дрони Shahed, вони цілляться в окремі локомотиви», — сказав Перцовський.

Які стратегічні цілі ворога

Залізниця залишається критичною артерією для України, адже вона забезпечує 63% вантажних і 37% пасажирських перевезень. Через закриті аеропорти поїзди є єдиним маршрутом для міжнародних делегацій, а також для доставки військової допомоги й евакуації поранених.

За словами Олексія Кулеби, Москва переслідує три стратегічні цілі:

  • На Півдні: Зруйнувати логістику та блокувати шлях товарів до портів.

  • На Кордоні: Порушити сполучення у Чернігівській та Сумській областях.

  • На Сході: «Знищити все» на Донбасі, де залізниця живить промисловість.

Одним із прикладів нової тактики став нещодавній удар по станції Лозова на Харківщині. Керівниця станції Тетяна Ткаченко згадує, що прокинулась від вибуху о 2:44 ночі.

«На станції стояло п’ять поїздів. Було очевидно, що вони били саме по станції», — сказала вона.

Головна будівля вокзалу тепер частково зруйнована та обгоріла. Ткаченко пояснила, що Лозова є стратегічним вузлом, звідки поїзди йдуть до Дніпра, Слов’янська, Полтави та Харкова.

Олександр Подварчанський, який відповідає за колії в районі, розповів, що під час тривог рух зупиняють, а поїзди, що перебувають у дорозі, «женуть» до найближчої станції для евакуації пасажирів у сховища.

Яка головна загроза

Хоча пошкоджені колії залізничники часто відновлюють протягом доби, втрати рухомого складу стають критичною проблемою.

Військовий експерт Сергій Бескрестнов у коментарі AP попередив, що поїзди є легкою ціллю, оскільки рухаються повільно і за передбачуваними маршрутами.

Найбільша небезпека, за його словами, полягає у втраті тяги.

«Якщо росіяни продовжать бити по дизельних і електричних локомотивах, настане момент, коли колія буде ціла, але нам просто не буде на чому їздити», — заявив експерт.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни українські залізничники працюють під постійною загрозою російських атак, забезпечуючи безперервний рух поїздів і евакуацію людей з небезпечних регіонів. Працівники «Укрзалізниці» регулярно потрапляють під обстріли «Шахедів», ремонтують колії за лічені години та вирушають у рейси навіть після руйнувань вагонів і депо. Від початку вторгнення 2 783 залізничники були поранені, 947 загинули, але попри втрати й надважкі умови, поїзди продовжують ходити за графіком і рятувати життя мільйонам українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie