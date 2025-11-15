Росія хоче паралізувати залізницю: Кулеба про нову загрозу

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Реклама

Росія різко посилила удари по «Укрзалізниці», цілеспрямовано полюючи на локомотиви та машиністів. Експерт повідомив про 800 ударів та збитки у $1 млрд за 2025 рік.

Про це віцепрем’єр-міністр з інфраструктури Олексій Кулеба повідомив у коментарі The Guardian.

За словами Кулеби, Росія змінила тактику і тепер перетворює поїзди та їхніх машиністів на прицільні цілі. Кількість атак з липня зросла утричі.

Реклама

Від початку 2025 року РФ здійснила понад 800 ударів по об’єктах «Укрзалізниці», пошкодивши понад 3000 інфраструктурних вузлів. Загальні збитки вже сягнули 1 мільярда доларів.

Окремо віцепрем’єр наголосив, що російські дрони тепер цілеспрямовано атакують локомотиви, намагаючись убити машиністів і паралізувати рух.

Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський підтвердив цю інформацію, зазначивши, що Росія дедалі частіше використовує високоточні дрони Shahed.

«Річ не лише в кількості атак… Зараз, оскільки у них є дуже точні дрони Shahed, вони цілляться в окремі локомотиви», — сказав Перцовський.

Реклама

Які стратегічні цілі ворога

Залізниця залишається критичною артерією для України, адже вона забезпечує 63% вантажних і 37% пасажирських перевезень. Через закриті аеропорти поїзди є єдиним маршрутом для міжнародних делегацій, а також для доставки військової допомоги й евакуації поранених.

За словами Олексія Кулеби, Москва переслідує три стратегічні цілі:

На Півдні: Зруйнувати логістику та блокувати шлях товарів до портів.

На Кордоні: Порушити сполучення у Чернігівській та Сумській областях.

На Сході: «Знищити все» на Донбасі, де залізниця живить промисловість.

Одним із прикладів нової тактики став нещодавній удар по станції Лозова на Харківщині. Керівниця станції Тетяна Ткаченко згадує, що прокинулась від вибуху о 2:44 ночі.

«На станції стояло п’ять поїздів. Було очевидно, що вони били саме по станції», — сказала вона.

Реклама

Головна будівля вокзалу тепер частково зруйнована та обгоріла. Ткаченко пояснила, що Лозова є стратегічним вузлом, звідки поїзди йдуть до Дніпра, Слов’янська, Полтави та Харкова.

Олександр Подварчанський, який відповідає за колії в районі, розповів, що під час тривог рух зупиняють, а поїзди, що перебувають у дорозі, «женуть» до найближчої станції для евакуації пасажирів у сховища.

Яка головна загроза

Хоча пошкоджені колії залізничники часто відновлюють протягом доби, втрати рухомого складу стають критичною проблемою.

Військовий експерт Сергій Бескрестнов у коментарі AP попередив, що поїзди є легкою ціллю, оскільки рухаються повільно і за передбачуваними маршрутами.

Реклама

Найбільша небезпека, за його словами, полягає у втраті тяги.

«Якщо росіяни продовжать бити по дизельних і електричних локомотивах, настане момент, коли колія буде ціла, але нам просто не буде на чому їздити», — заявив експерт.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни українські залізничники працюють під постійною загрозою російських атак, забезпечуючи безперервний рух поїздів і евакуацію людей з небезпечних регіонів. Працівники «Укрзалізниці» регулярно потрапляють під обстріли «Шахедів», ремонтують колії за лічені години та вирушають у рейси навіть після руйнувань вагонів і депо. Від початку вторгнення 2 783 залізничники були поранені, 947 загинули, але попри втрати й надважкі умови, поїзди продовжують ходити за графіком і рятувати життя мільйонам українців.