Росія хоче перерізати логістику Сумщини: експерт розкрив деталі

ЗСУ / © Getty Images

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Ворог активно готується до наступу на північних напрямках Сумської області, щоб захопити ключові логістичні шляхи та забезпечувати свої війська.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в етері Ранок.LIVE.

Ворог намагається наступати полями, оминаючи ліси через заміновані та зруйновані дороги. Найактивніші бойові дії очікуються в північних районах Сумщини та поблизу кордону з Курщиною.

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Селезньов попередив: якщо ворог наблизиться до передмістя Сум, це призведе до обстрілів міста із застосуванням артилерії, дронів та керованих авіабомб, що становить серйозну загрозу для цивільного населення.

«Про ці всі намагання діяти в такий спосіб ворога добре знає український Генштаб і нині Сили оборони України, які діють на цій ділянці фронту, роблять все необхідне для того, щоб не допустити саме такого розвитку ситуації», — зазначив експерт.

Нагадаємо, в ISW зазначили, що росіяни намагаються просунутися на Сумщині.