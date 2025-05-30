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- Війна
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Росія хоче перерізати логістику Сумщини: експерт розкрив деталі
Росія атакує Сумську область: експерт пояснив, які райони під загрозою.
Ворог активно готується до наступу на північних напрямках Сумської області, щоб захопити ключові логістичні шляхи та забезпечувати свої війська.
Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в етері Ранок.LIVE.
Ворог намагається наступати полями, оминаючи ліси через заміновані та зруйновані дороги. Найактивніші бойові дії очікуються в північних районах Сумщини та поблизу кордону з Курщиною.
Селезньов попередив: якщо ворог наблизиться до передмістя Сум, це призведе до обстрілів міста із застосуванням артилерії, дронів та керованих авіабомб, що становить серйозну загрозу для цивільного населення.
«Про ці всі намагання діяти в такий спосіб ворога добре знає український Генштаб і нині Сили оборони України, які діють на цій ділянці фронту, роблять все необхідне для того, щоб не допустити саме такого розвитку ситуації», — зазначив експерт.
Нагадаємо, в ISW зазначили, що росіяни намагаються просунутися на Сумщині.