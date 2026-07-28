Росія хоче перетворити зерновози на озброєні судна: що відбувається в Азовському морі

Азовське море (ілюстративне фото)

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Російська влада обговорює можливість озброєння зерновозів великокаліберними кулеметами та мобільними ракетними установками для захисту від атак українських безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

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За їхніми словами, військові й транспортні відомства РФ ведуть переговори із зернотрейдерами та судновласниками щодо захисту вантажів, які перевозять через Азовське море. Цим маршрутом зазвичай проходить близько чверті російського експорту зерна, однак протягом останніх двох тижнів торгівля майже зупинилася через удари по портах, суднах та іншій морській інфраструктурі.

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Москва рекомендує тимчасово обладнати суховантажі бронеплитами, мішками з піском, протидроновими сітками та позиціями для великокаліберних кулеметів.

На початковому етапі рейсу судна також можуть супроводжувати військові, озброєні автоматами Калашникова.

Кулемети встановлюватимуть на початку рейсу

Згідно із запропонованою схемою, військові групи підніматимуться на борт суден у портах Азовського моря та встановлюватимуть великокаліберні кулемети на заздалегідь підготовлених кріпленнях.

Кожен кулемет планують оснастити тепловізійним або нічним прицілом. Після проходження Керченської протоки військові залишатимуть судна та забиратимуть із собою зброю і боєприпаси.

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Також суховантажі можуть перевозити зерно між Азовським і Чорним морями у складі конвоїв під охороною військових патрульних катерів.

Витрати на переобладнання суден і військовий супровід пропонують покласти на трейдерів та судновласників.

Водночас частина учасників ринку сумнівається в ефективності таких заходів і попереджає, що вони можуть виявитися надто дорогими.

Росія може втрачати до 1,5 млн тонн експорту щомісяця

За даними аналітичної компанії Logistic OS, рух комерційних суден у російських портах Азовського моря практично зупинився.

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У SovEcon прогнозують, що в разі збереження обмежень Росія може щомісяця втрачати від 500 тисяч до 1,5 млн тонн експорту зерна.

Потік вантажів через російські глибоководні порти Чорного моря також скоротився, хоча вони продовжують працювати. Москва використовує залізничні субсидії, щоб перенаправляти вантажі з Азовського моря до інших пунктів, зокрема чорноморських портів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський військово-морський флот здатен захистити торгові судна. Водночас він визнав, що міжнародне право забороняє розміщення зброї на цивільних суднах.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що удари України по «тіньовому флоту» РФ в Азовському морі мають на меті знищення військової логістики ворога та підрив його економічного потенціалу. Оскільки Крим є територією України, заходження російських суден у наші води без дозволу є порушенням міжнародного права, а самі танкери використовуються для підживлення російської військової машини.

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