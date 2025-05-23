Росія хоче "стратегічних результатів": експерт пояснив справжні цілі Путіна на фронті

Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

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Мета російських окупантів на 2025 рік — розвинути свою ініціативу та досягти стратегічних результатів на фронті.

Таку думку в етері «24 Каналу» висловив капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

«Стратегічна наступальна операція як тривала, так і триває на Донбасі. Очевидно, найближча мета — це захоплення Донецької області. Але для цього потрібні резерви відповідні, які треба накопичувати. І послаблення української армії. Не дуже все в них вдається», — сказав він.

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Лакічук зазначив, що росіянам навряд чи вдасться захопити всю територію Донецької області до кінця року. Однак якщо це вийде, вони можуть спробувати рухатися і на інших напрямках.

«Наприклад, на півдні. Але дві стратегічні операції вони потягнути зараз просто не можуть. Ми це очевидно бачимо», — додав він.

Крім того, експерт пояснив, чому Путін заявив про створення буферної зони на території України.

«У росіян виникає дилема. Якщо вони будуть реально спроможні продовжувати наступальну стратегічну операцію, то вони будуть намагатися досягти максимальних стратегічних цілей. Якщо вона в них не піде, то вони розглядають для себе як запасний варіант — зосередимо зусилля на півночі і скажемо, що ми досягли цілей СВО», — резюмував Лакійчук.

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Нагадаємо, про плани Росії продовжити наступ влітку 2025 року повідомляли джерела в керівництві західних країн. Зокрема, представник США сказав CNN, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України. «Путін спробує забрати будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва, — сказав інший американський чиновник. — Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати те, що зможуть».