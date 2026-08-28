Росія хоче встигнути до осінніх дощів: експерт назвав головну небезпеку на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

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Російські окупанти намагаються наростити темпи просування на сході України, щоб до погіршення погодних умов встигнути наблизитися до міської забудови.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський на Radio NV.

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За його словами, російське командування розуміє, що з погіршенням погоди пересування відкритою місцевістю стане значно складнішим.

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«Вони прекрасно розуміють, що спочатку спаде зеленка, переміщуватися по відкритій місцевості буде дуже важко. Потім впаде сніг, де кожний слід буде видно і переміщення буде розсекречено моментально», — пояснив Грабський.

Експерт зазначив, що нині росіяни мають сприятливіший період для спроб просування, адже згодом ситуацію ускладнять холоди та осінні дощі.

«Зараз вони мають ідеальний період для максимального ривка вперед, тому що пізніше і холоди дадуться взнаки, і болота, які встануть після осінніх дощів. Тому зараз вони так відчайдушно лізуть саме в населені пункти, намагаючись прорватися якомога ближче до Слов’янська та Краматорська, щоб закріпитися і нарощуватися там», — додав він.

Ситуація на Донеччині

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Грабський наголосив, що складною залишається ситуація на всіх основних напрямках Донецької області.

Зокрема, поблизу Костянтинівки та Часового Яру російські війська намагаються створити умови для оточення цих важливих населених пунктів, діючи з різних боків і не заходячи безпосередньо в міста.

«Тобто ми бачимо, що противник намагається такими вклиненнями примусити нас відійти з цих позицій, взявши під контроль Костянтинівку», — додав Грабський.

За його словами, окупанти також продовжують тиснути на інших ділянках фронту Донеччини. Зокрема, російські війська намагаються відсунути Сили оборони в напрямку Добропілля, щоб створити широке охоплення Краматорська.

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Окремо експерт охарактеризував ситуацію на Слов’янському напрямку як надзвичайно складну.

«Що стосується Слов’янська, тут ситуація так само виглядає надзвичайно складною, тому що є больові точки на цьому напрямку і противник намагається просунутися в ці точки», — зазначив він.

Грабський виділив лінію Рай-Олександрівка — Малинівка, де, за його словами, росіяни намагаються проводити масштабні прориви та просочування, обходячи українські позиції.

«Я б виділив лінію на сьогоднішній день — Рай-Олександрівка, Малинівка, де противник намагається здійснювати масштабні прориви, масштабні просочування, обходити наші позиції», — сказав експерт.

Особливе занепокоєння, за його словами, викликає просування російських сил уздовж дороги з Бахмута у напрямку Слов’янська.

«Дуже небезпечним є просування противника вздовж траси, яка веде з Бахмута у напрямку на Слов’янська. Це просочування на окремих ділянках викликає дуже сильне занепокоєння, тому що по факту противник осідлав дорогу і намагається просуватися в сторону Слов’янська», — зазначив Грабський.

Чому міська забудова має ключове значення

Експерт вважає, що наступальні дії росіян змушують українське командування розтягувати наявні сили на тлі дефіциту особового складу.

Водночас під час боїв у щільній міській забудові роль піхоти стає особливо важливою.

«В місцях щільної забудови дрони не є ефективною зброєю. Там потрібні штурмовики, там потрібно проводити зачистку позицій, визволення населених пунктів. А це може зробити на сьогоднішній день тільки піхотинець, як би ми з вами не воліли мати більше роботів. Тому ця ситуація є надзвичайно складною», — зауважив Грабський.

Він також прокоментував створення двох нових угруповань на Донеччині, які мають очолити Денис Прокопенко та Андрій Білецький.

На думку експерта, це свідчить про усвідомлення українським командуванням важливості Донецького напрямку. Водночас сам факт призначення досвідчених командирів не може вирішити проблему без достатньої кількості ресурсів.

«Людина може бути талановита, людина може бути дійсно військовим професіоналом. Але якщо для цього не вистачає ресурсів, сил та засобів, то вибачте, його можливості будуть обмежені», — наголосив експерт.

За словами Грабського, результат оборони залежатиме не лише від командирів, а й від кількості особового складу, озброєння та техніки.

«Тобто не просто призначення шанованого командира на той чи інший напрямок фронту може вирішити питання, але і ті ресурси, які йому будуть надані. І самі розумієте, тут не тільки один Білецький або Прокопенко виграє цю війну, виграють її солдати», — сказав він.

Експерт підкреслив, що саме забезпечення військових визначатиме подальший перебіг боїв за Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

«І від кількості цих солдатів, від кількості озброєння і техніки, яка залучається туди, буде залежати доля саме цієї Слов’янсько-Краматорської агломерації», — резюмував Грабський.

Раніше повідомлялося, що Кремль планує швидко призвати до окупаційної армії кілька сотень тисяч росіян до кінця поточного року та ще стільки ж у наступному.

Ми раніше інформували, що російські війська нещодавно просунулися на сході від Слов’янська на Донеччині.

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