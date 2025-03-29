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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія хоче використати "тишу" на морі, щоб повернути свій флот до Криму — Братчук

Успіх українських військових у Чорному морі у свій час дозволив відновити морське сполучення.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ хоче поврнути свій флот до Криму

РФ хоче поврнути свій флот до Криму

Російські загарбники під час переговорів про припинення вогню у Чорному морі мають намір відновити контроль над морськими маршрутами і повернути свій флот до окупованого Криму.

Також РФ прагне використати перемирʼя для повернення свого флоту до окупованого Криму, заявив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук в етері телеканалу “Ми-Україна”.

«Якщо говорити про ризики, які зараз існують у Чорному морі, то бажання РФ є очевидним — вони не просто хочуть контролювати маршрути, включно з так званим поверненням до “зернової угоди“. Йдеться про набагато більше — Україна вже відновила свої експортно-імпортні коридори, в тому числі для найбільших контейнерних операторів світу. А головна мета Росії — повернути флот до Криму», — наголосив він.

Братчук нагадав, що саме успіх українських військових у Чорному морі дозволив відновити морське сполучення і фактично заблокували Чорноморський флот РФ у Новоросійську. Російські морські ракетоносії тепер вимушені більше перейматися власною безпекою, аніж виконанням бойових завдань.

«Позиція України чітка: будь-яке порушення з боку Росії має отримувати відповідь. Ідеться про завдавання нових ударів по Чорноморському флоту РФ», — додав він.

Раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін остаточно почав процес виходу з перемовин щодо припинення агресії проти України.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський пояснив, для чого Росії припинення вогню у Чорному морі.

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