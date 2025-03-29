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- Війна
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Росія хоче використати "тишу" на морі, щоб повернути свій флот до Криму — Братчук
Успіх українських військових у Чорному морі у свій час дозволив відновити морське сполучення.
Російські загарбники під час переговорів про припинення вогню у Чорному морі мають намір відновити контроль над морськими маршрутами і повернути свій флот до окупованого Криму.
Також РФ прагне використати перемирʼя для повернення свого флоту до окупованого Криму, заявив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук в етері телеканалу “Ми-Україна”.
«Якщо говорити про ризики, які зараз існують у Чорному морі, то бажання РФ є очевидним — вони не просто хочуть контролювати маршрути, включно з так званим поверненням до “зернової угоди“. Йдеться про набагато більше — Україна вже відновила свої експортно-імпортні коридори, в тому числі для найбільших контейнерних операторів світу. А головна мета Росії — повернути флот до Криму», — наголосив він.
Братчук нагадав, що саме успіх українських військових у Чорному морі дозволив відновити морське сполучення і фактично заблокували Чорноморський флот РФ у Новоросійську. Російські морські ракетоносії тепер вимушені більше перейматися власною безпекою, аніж виконанням бойових завдань.
«Позиція України чітка: будь-яке порушення з боку Росії має отримувати відповідь. Ідеться про завдавання нових ударів по Чорноморському флоту РФ», — додав він.
Раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін остаточно почав процес виходу з перемовин щодо припинення агресії проти України.
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський пояснив, для чого Росії припинення вогню у Чорному морі.