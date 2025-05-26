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- Війна
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Росія хоче захопити чотири області України: експерт пояснив, чи можливо це 2025 року
Стратегічно завдання щодо повного захоплення чотирьох областей України Росією стоїть, але технічно це зробити нереально, виконати це РФ 2025 року буде проблематично.
Росія стратегічно прагне повністю захопити чотири українські області, однак технічно це виконати 2025 року буде надзвичайно важко.
Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі ”Главреду”.
“Стратегічно завдання щодо повного захоплення чотирьох областей України Росією стоїть, але технічно це зробити нереально, виконати це РФ 2025 року буде проблематично”, — сказав Світан.
Він пояснив, що просування на правобережжі блокує Дніпро, який має стрімку течію і лише кілька потенційно придатних для форсування місць.
“Таких місць не так багато, а по-друге, там велика стрімкість: за такої швидкості руху річки вибудувати понтонний міст буде дуже складно, а якщо врахувати, що це потрібно буде робити під нашими ударами, то це просто неможливо зробити. А на гумових човнах на правий берег особливо не походиш”, — зазначив експерт.
Серед інших обмежень Світан називає особливості ландшафту та щільну забудову в Донецькій області.
“Пройти ці агломерації неможливо. Те ж саме стосується лівого берега Запорізької області… сил і засобів противника там просто не вистачить”, — наголосив він.
Також на заваді можуть стати брак ресурсів та українська протидія.
“Пара сотень тисяч бійців у нас додатково точно буде, і якщо їх на ротаційній основі запустити в ЗСУ, ми втримаємо лінії фронту в їхньому нинішньому вигляді та не допустимо захоплення нових територій Росією”, — підсумував Світан.
Раніше повідомлялося, що в Сумській області російські військові намагаються невеликими групами зайти вглиб української території.