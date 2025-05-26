Росія хоче захопити чотири області України: експерт пояснив, чи можливо це 2025 року

Військовий експерт Роман Світан / © ТСН

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Росія стратегічно прагне повністю захопити чотири українські області, однак технічно це виконати 2025 року буде надзвичайно важко.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі ”Главреду”.

“Стратегічно завдання щодо повного захоплення чотирьох областей України Росією стоїть, але технічно це зробити нереально, виконати це РФ 2025 року буде проблематично”, — сказав Світан.

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Він пояснив, що просування на правобережжі блокує Дніпро, який має стрімку течію і лише кілька потенційно придатних для форсування місць.

“Таких місць не так багато, а по-друге, там велика стрімкість: за такої швидкості руху річки вибудувати понтонний міст буде дуже складно, а якщо врахувати, що це потрібно буде робити під нашими ударами, то це просто неможливо зробити. А на гумових човнах на правий берег особливо не походиш”, — зазначив експерт.

Серед інших обмежень Світан називає особливості ландшафту та щільну забудову в Донецькій області.

“Пройти ці агломерації неможливо. Те ж саме стосується лівого берега Запорізької області… сил і засобів противника там просто не вистачить”, — наголосив він.

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Також на заваді можуть стати брак ресурсів та українська протидія.

“Пара сотень тисяч бійців у нас додатково точно буде, і якщо їх на ротаційній основі запустити в ЗСУ, ми втримаємо лінії фронту в їхньому нинішньому вигляді та не допустимо захоплення нових територій Росією”, — підсумував Світан.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області російські військові намагаються невеликими групами зайти вглиб української території.