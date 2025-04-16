Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

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Російський уряд на чолі з Володимиром Путіним і Сергієм Лавровим продовжує ескалацію інформаційної війни, вимагаючи від України поступитися не лише окупованими територіями, а й регіонами, які залишаються під контролем Києва.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У новому інтерв’ю Лавров заявив, що Росія та США не досягли згоди щодо «ключових параметрів» угоди про припинення війни. Він наголосив, що вимога Путіна про передачу під контроль РФ всієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включаючи ті регіони, які контролює Київ. Щобільше, Лавров називає ці регіони «Донбасом» і «Новоросією», стверджуючи, що Україна «не представляє» їхніх мешканців.

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Лавров заявив, що Україна «не представляє» Одесу, яку, на його думку, «побудувала Росія». Раніше Путін заявляв, що «Новоросія» є невід’ємною частиною Росії. Водночас Пєсков у своїй заяві включив до «Новоросії» Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. У 2023 році Путін називав Одесу, Крим і весь Чорноморський регіон непов’язаними з Україною.

Як зазначили в ISW, нові заяви Лаврова свідчать про те, що Росія насправді планує захопити ще більше українських територій. Це відбувається на тлі триваючих переговорів із США, які, на словах, мають на меті зупинити війну.

Водночас Лавров заявив про бажання Росії захопити, що території в Східній Європі, Південному Кавказі та Центральній Азії, включно з країнами-членами НАТО. За словами російського чиновника, «небезпечно», коли «фашисти захоплюють землі, які ніколи не належали нікому, крім Російської імперії і Радянського Союзу». Він також стверджує, що в цих регіонах відбуваються «огидні речі».

Заява Лаврова вказує на те, що Росія продовжує розглядати незалежні країни, які колись входили до складу Російської імперії та Радянського Союзу, як частину своєї сучасної території. Зокрема, це стосується Молдови, країн Балтії (Естонія, Латвія, Литва) та частини Польщі і Фінляндії, що вже стали членами НАТО. За інформацією ISW, подібні заяви, а також нещодавні погрози на адресу Фінляндії від Миколи Патрушева, свідчать про небезпечні наміри Кремля використовувати наративи, схожі на ті, якими Кремль виправдовував агресію проти України.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ.