Росія хоче залишити Україну без світла взимку: попередження від генсека ООН

Блекаут / © ТСН.ua

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Росія цілеспрямовано намагається влаштувати масові відключення електроенергії в Україні напередодні холодного сезону.

Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН.

“Росія хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими”, — наголосив Гутерріш.

Окремо він звернув увагу на загрозу для ядерних об’єктів, передусім Запорізької атомної електростанції, яка досі перебуває під контролем російських військ.

“Ситуація на Запорізькій АЕС викликає серйозне занепокоєння. Усі держави повинні гарантувати її захист і дотримання міжнародного права”, — додав генсек.

Нагадаємо, раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявляв, що через загрозу нових атак з боку Росії на енергетику країни українцям і бізнесу радять бути готовими до перебоїв з електропостачанням цієї осені.