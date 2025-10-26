Росія хоче зробити частину України "непридатною до життя" — The Economist

Наслідки ударів по енергетиці України / © Associated Press

Росія посилила повітряні удари по Україні, намагаючись “затемнити” країну напередодні зими. Основна мета Кремля — зробити частину територій на сході непридатними для життя, підірвати промисловість і спровокувати масову еміграцію та паніку.

Про це пише The Economist.

За останні місяці Росія змінила тактику повітряної війни: замість неточних дорогих ракет вона використовує хвилі дешевих безпілотників “Шахед”, які літають до 300 км/год і оснащені штучним інтелектом для точного наведення. Тепер одночасно на ціль можуть атакувати до 600–700 дронів, що робить захист ППО практично неможливим.

Удар по критичній інфраструктурі

Російські атаки зосереджені на:

ядерних та теплових електростанціях, що постачають близько 60% електроенергії країни;

ключових газодобувних підприємствах;

регіональних підстанціях, які забезпечують передачу струму в регіони (близько 90 найважливіших вузлів).

Упродовж останніх трьох тижнів РФ вивела з експлуатації кілька теплових електростанцій і приблизно половину газодобувних підприємств, змушуючи Україну імпортувати газ на суму майже 1,9 млрд доларів.

За словами джерел, Росія намагається паралізувати східні регіони, щоб від’єднати промисловий Донбас від енергетичних потужностей заходу країни.

Внутрішні проблеми України

Енергетична система України зіткнулася з проблемами через нестачу ресурсів і відставки ключових посадовців. 2024 року пішли у відставку колишні віце-прем’єр Олександр Кубраков та екс-глава “Укренерго” Володимир Кудрицький. Раніше вони відповідали за будівництво захисних споруд, але через обмежені ресурси та політичні перешкоди системи захисту не були повністю збудовані.

Після ударів РФ правоохоронці провели обшуки у будинку колишнього керівника “Укренерго”, що додатково ускладнило роботу енергетичного сектору.

Україна готується до зими

Попри удари, Україна посилює оборону:

масштабує протиповітряну систему;

використовує нові технології безпілотних перехоплювачів;

створює сотні нових військових частин для захисту критичної інфраструктури.

Проте експерти прогнозують тривалі відключення електроенергії та газу у багатьох регіонах. Навіть попри всі заходи, зимовий період може стати серйозним випробуванням для стійкості країни.

“Попередні удари лише зміцнювали рішучість українців, але цього разу атаки можуть бути ефективнішими”, — зазначає видання.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що російські удари по енергетичних об’єктах мають на меті повністю зруйнувати українську енергосистему до січня.