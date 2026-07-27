Росія хоче зробити українські міста непридатними для життя: куди битиме взимку

Українська енергетика після обстрілів (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія взимку напевно атакуватиме українську енергетику та систему опалення. Водночас Київ, Дніпро, Харків та Одеса проводять безпрецедентний обсяг робіт із підготовки до можливих ударів.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефері “Київ24“.

«Треба бути об’єктивними й розуміти: ворог точно атакуватиме. Він ставить собі за мету зробити українські міста максимально непридатними для життя і вже кілька років поспіль діє послідовно в цьому напрямку», — наголосив експерт.

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За його словами, у великих містах за одне міжсезоння виконують обсяг робіт, співмірний із підготовкою до зими за кілька попередніх років.

«Обсяг робіт, який зараз виконується щонайменше у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі, можна порівняти з усім, що було зроблено в межах підготовки до зими за останні п’ять років», — зазначив Харченко.

Він додав, що після складної минулої зими фахівців у сфері енергетики та критичної інфраструктури нарешті почули. Протягом міжсезоння у зміцнення системи вкладають значні кошти та реалізують масштабні проєкти.

Головним ризиком Харченко назвав втрату опалення під час морозів. Водночас повністю захистити систему від російських атак неможливо.

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«Такої гарантії не існує. Далі починається змагання: або ми краще підготуємося, або ворог атакуватиме сильніше», — підсумував експерт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, якщо російські окупаційні війська збережуть свою нинішню тактику та взимку зосередять більшість масованих повітряних ударів на Києві, захистити енергетичну інфраструктуру столиці буде вкрай складно.

Український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов також вважає, що наступної зими Росія може завдати Україні ще потужніших ударів по критичній інфраструктурі, ніж торік. За його словами, державі, війську та суспільству вже зараз потрібно готуватися до можливих криз.

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