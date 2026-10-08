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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
8026
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1 хв

Росія кидає на бойові завдання військових із ВІЛ: у розвідці оприлюднили перехоплення

Російське командування продовжує залучати до бойових завдань військовослужбовців із тяжкими захворюваннями. В одному з перехоплень окупант розповів, що його визнали непридатним до служби через ВІЛ, однак він залишився у війську.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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ВІЛ та СНІД

ВІЛ та СНІД / © pixabay.com

Російська армія залучає до бойових завдань військовослужбовців із ВІЛ, навіть якщо військово-лікарська комісія визнала їх непридатними до служби.

Про це свідчить нове перехоплення, оприлюднене українською воєнною розвідкою.

Йдеться про військовослужбовця 1-ї окремої мотострілецької бригади російської армії, яка воює на Покровському напрямку. За даними розвідки, ще у лютому ВЛК визнала його непридатним до служби через ВІЛ-інфекцію.

У перехопленій розмові росіянин скаржиться, що не дочекався остаточного оформлення рішення ВЛК, а згодом його записали як такого, що самовільно залишив частину.

Водночас командування, попри медичні документи, продовжило залучати його до виконання бойових завдань.

У розвідці наголошують, що така практика свідчить про серйозні проблеми з особовим складом у російській армії та нехтування станом здоров’я військових.

Раніше ми писали про правду та міфи про ВІЛ/СНІД.

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