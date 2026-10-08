- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 8026
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія кидає на бойові завдання військових із ВІЛ: у розвідці оприлюднили перехоплення
Російське командування продовжує залучати до бойових завдань військовослужбовців із тяжкими захворюваннями. В одному з перехоплень окупант розповів, що його визнали непридатним до служби через ВІЛ, однак він залишився у війську.
Російська армія залучає до бойових завдань військовослужбовців із ВІЛ, навіть якщо військово-лікарська комісія визнала їх непридатними до служби.
Про це свідчить нове перехоплення, оприлюднене українською воєнною розвідкою.
Йдеться про військовослужбовця 1-ї окремої мотострілецької бригади російської армії, яка воює на Покровському напрямку. За даними розвідки, ще у лютому ВЛК визнала його непридатним до служби через ВІЛ-інфекцію.
У перехопленій розмові росіянин скаржиться, що не дочекався остаточного оформлення рішення ВЛК, а згодом його записали як такого, що самовільно залишив частину.
Водночас командування, попри медичні документи, продовжило залучати його до виконання бойових завдань.
У розвідці наголошують, що така практика свідчить про серйозні проблеми з особовим складом у російській армії та нехтування станом здоров’я військових.
Раніше ми писали про правду та міфи про ВІЛ/СНІД.