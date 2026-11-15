Росія кидає всі сили на штурм Костянтинівки: у 100-й бригаді розповіли, як ЗСУ стримують ворога

Костянтинівка / © Associated Press

Реклама

Українські захисники продовжують стримувати російський наступ на Костянтинівку Донецької області, де тривають запеклі вуличні бої. Окупанти намагаються захопити місто, кидаючи на штурм значні сили. Попри це, українські воїни утримують позиції та не дають противнику просунутися.

Про ситуацію на передовій в етері «Суспільне Студія» розповів пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський, повідомляє «Суспільне».

Реклама

Бої за Костянтинівку: чому Росія намагається захопити місто

За словами представника 100-ї ОМБр, російські окупанти «кидають усі наявні сили та засоби», аби будь-якою ціною захопити населений пункт. На думку військового, без окупації Костянтинівки подальші плани Кремля щодо захоплення решти Донеччини буде складно реалізувати.

Реклама

«Костянтинівка має величезне стратегічне значення. Без окупації цього споконвіку українського міста, подальше втілення у життя маніакальних планів кремлівського покидька щодо повної окупації споконвіку української Донеччини в принципі бути не може. Тому вони кидають усі наявні сили, засоби на те, щоб досягнути успіхи в Костянтинівці. Їм це не вдається, і власне звідтіля і виникають чудернацькі їхні пропозиції, до яких ми маємо ставитися відповідно», — наголосив Сергій Хомінський.

Попри постійні штурми, українські бійці утримують позиції та завдають противнику втрат. Зокрема, за даними бригади, лише у жовтні її артилеристи знищили понад 600 ворожих цілей за допомогою гармат.

Вуличні бої в Костянтинівці: як осіння погода впливає на ситуацію на фронті

На перебіг бойових дій у районі міста впливають погодні умови та зміна пори року. Через опадання листя можливості для маскування та пересування змінюються як для українських захисників, так і для російських військових.

«У Костянтинівці точаться вуличні бої. Погода завжди впливає на перебіг подій на полі бою. Треба говорити, що як і в футбол грає дві команди, так і на полі знаходяться дві сторони. Погодні умови створюють і певні можливості, і певні виклики. „Зеленка“ як така поступово та остаточно зникає, є певні виклики щодо маскування, пересування. Але в той же час, це речі, які стосуються обох сторін. І тут уже питання, хто краще використає це. Звичайно, краще використаємо ми, тому що ми на своїй землі, бо правда на нашому боці, ми розумніші і здібніші», — зазначив пресофіцер.

Реклама

Логістика ЗСУ під обстрілами: як забезпечують позиції в Костянтинівці

Попри постійні російські обстріли, Сили оборони продовжують забезпечувати підрозділи в Костянтинівці всім необхідним. Логістичні маршрути до позицій значно ускладнені, тому кожну місію ретельно планують, добираючи безпечніші шляхи та засоби доставки.

«Логістика із позиціями у Костянтинівці є ускладненою. Плануються спеціальні логістичні місії, продумуються шляхи, знаходяться сили і засоби, і логістика здійснюється. Хлопцям на позиції доставляють найнеобхідніші речі: боєкомплект, їжа, вода, медикаменти, теплі речі», — розповів військовий.

За його словами, для доставки вантажів використовують кілька способів. Спочатку їх можуть доправляти броньованими автомобілями до визначених точок, а далі залучати наземні роботизовані комплекси та важкі дрони-бомбери. У критичних випадках, наприклад коли пораненому чи хворому бійцю терміново потрібні конкретні медикаменти, їх можуть доставити безпосередньо на позицію невеликими FPV-дронами.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував провести в Костянтинівці на Донеччині так звану «гуманітарну місію» за участю представників України, Росії та міжнародних організацій. В Офісі президента України відреагували на цю ініціативу, наголосивши, що Москва може використати її для досягнення власних військових цілей.

Реклама

Зокрема, в ОП припустили, що під виглядом гуманітарної місії російські війська можуть спробувати завести до міста військову техніку та провести ротацію особового складу. Президент Володимир Зеленський також пояснив, що, на його думку, справжня мета такої пропозиції — домогтися окупації Костянтинівки, а згодом просунутися до Краматорська та Слов’янська.

Новини партнерів