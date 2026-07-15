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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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42
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Росія масовано атакувала Ізюм: є постраждалі

Через обстріл у кількох місцях виникли пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Харківщину

Ворог атакував Харківщину / © Associated Press

Російська армія ввечері 14 липня завдала комбінованого удару по Ізюму на Харківщині, застосувавши керовані авіабомби та ударні дрони типу «Шахед».

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано низку цивільних об’єктів. Також зазнали руйнувань майно комунальних підприємств, приватні житлові будинки та сільськогосподарська техніка.

Через обстріл у кількох місцях виникли пожежі.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки є постраждалі. Їхню кількість та інформацію про стан потерпілих наразі уточнюють.

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару.

Раніше повідомлялося, що Харків знову опинився під атакою російських ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 15 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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