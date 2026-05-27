Росія масовано атакувала один з обласних центрів ударними дронами
Про вибухи повідомляє місцев влада та жителі міста.
Російські загарбники в ніч проти 27 травня мас рвано атакували ударними безпілотниками Чернігів.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
«Місто перебуває під масованою атакою ворога. Перебувайте в безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Чернігова зі сходу.
Раніше повідомлялося, що у Чернігові вночі 25 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
