Росія масовано атакувала один з обласних центрів ударними дронами

БпЛА Shahed / © Associated Press

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 27 травня мас рвано атакували ударними безпілотниками Чернігів.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«Місто перебуває під масованою атакою ворога. Перебувайте в безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Чернігова зі сходу.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові вночі 25 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Новини партнерів