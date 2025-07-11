Росія масово нарощує сили: скільки окупантів воює проти України

Окупанти / © Associated Press

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Українська Служба зовнішньої розвідки повідомила про рекордну чисельність угруповання Збройних сил РФ, залученого до війни проти України. На початок липня 2025 року їхня кількість сягнула понад 700 000 осіб.

Про це йдеться у відповіді СЗР на запит видання LIGA.net.

«Станом на початок липня до ведення бойових дій проти України Росія залучає наземне угруповання Збройних сил чисельністю понад 700 000 осіб», — повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

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Згідно з оцінками українських спецслужб, у порівнянні з травнем чисельність окупаційних військ зросла ще на 60 000 осіб, а з листопадом 2024 року — на 120 000.

Крім того, до виконання завдань на тимчасово окупованих територіях України та у прикордонних областях Росії (Брянська, Курська, Бєлгородська) активно залучаються підрозділи Росгвардії — їх кількість наразі становить до 35 000 осіб.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у травні 2025-го повідомляв про 640 000 російських військових на фронті. Ще у березні, за даними ГУР Міноборони, кількість російських військових становила 620 000.

Таким чином, за останні 8 місяців РФ суттєво посилила свою присутність на фронті, нарощуючи наступальні ресурси та концентрацію військових у ключових напрямках.

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня ЗСУ знищили 1 031 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових.