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- Війна
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Росія масово перекидає техніку з Криму та Херсонщини: яка ціль ворога
Російські війська здійснюють найбільше перекидання сил за останні пів року.
Зафіксовано масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму та Херсонщини. Йдеться про понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Вихідні через Маріуполь в бік Новоазовська, далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу. Зафіксовано щонайменше 10 САУ в стані "нова", та понад 40 вантажівок з живою силою та БК та один комплекс ППО. Далі їх вантажать на залізницю за нашою інформацією — перекидають в Курську область. По факту на Сумщину”, — написав він.
Домінує тактичне маркування трикутник в трикутнику.
“Це найбільше перекидання за останні пів року в принципі, та перше подібне за весь період війни. Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму. Розбираємось”, — завершив він.
Нагадаємо, як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 червня склали 997 120 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 970 загарбників.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 997 120 (+970) осіб
танків — 10915 (+4)
бойових броньованих машин — 22759 (+11)
артилерійських систем — 28934 (+42)
РСЗВ — 1411 (+1)
засоби ППО — 1183
літаків — 414
гелікоптерів — 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39818 (+167)
крилаті ракети — 3315
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 51348 (+123)
спеціальна техніка — 3911