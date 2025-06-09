ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4031
Час на прочитання
1 хв

Росія масово перекидає техніку з Криму та Херсонщини: яка ціль ворога

Російські війська здійснюють найбільше перекидання сил за останні пів року.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Техніка РФ

Техніка РФ

Зафіксовано масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму та Херсонщини. Йдеться про понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Вихідні через Маріуполь в бік Новоазовська, далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу. Зафіксовано щонайменше 10 САУ в стані "нова", та понад 40 вантажівок з живою силою та БК та один комплекс ППО. Далі їх вантажать на залізницю за нашою інформацією — перекидають в Курську область. По факту на Сумщину”, — написав він.

Домінує тактичне маркування трикутник в трикутнику.

“Це найбільше перекидання за останні пів року в принципі, та перше подібне за весь період війни. Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму. Розбираємось”, — завершив він.

Нагадаємо, як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 червня склали 997 120 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 970 загарбників.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 997 120 (+970) осіб

  • танків — 10915 (+4)

  • бойових броньованих машин — 22759 (+11)

  • артилерійських систем — 28934 (+42)

  • РСЗВ — 1411 (+1)

  • засоби ППО — 1183

  • літаків — 414

  • гелікоптерів — 337

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39818 (+167)

  • крилаті ракети — 3315

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51348 (+123)

  • спеціальна техніка — 3911

Дата публікації
Кількість переглядів
4031
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie