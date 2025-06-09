Росія масово перекидає техніку з Криму та Херсонщини: яка ціль ворога

Техніка РФ

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Зафіксовано масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму та Херсонщини. Йдеться про понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Вихідні через Маріуполь в бік Новоазовська, далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу. Зафіксовано щонайменше 10 САУ в стані "нова", та понад 40 вантажівок з живою силою та БК та один комплекс ППО. Далі їх вантажать на залізницю за нашою інформацією — перекидають в Курську область. По факту на Сумщину”, — написав він.

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Домінує тактичне маркування трикутник в трикутнику.

“Це найбільше перекидання за останні пів року в принципі, та перше подібне за весь період війни. Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму. Розбираємось”, — завершив він.

Нагадаємо, як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 червня склали 997 120 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 970 загарбників.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.25 орієнтовно склали:

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особового складу — близько 997 120 (+970) осіб

танків — 10915 (+4)

бойових броньованих машин — 22759 (+11)

артилерійських систем — 28934 (+42)

РСЗВ — 1411 (+1)

засоби ППО — 1183

літаків — 414

гелікоптерів — 337

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39818 (+167)

крилаті ракети — 3315

кораблі /катери — 28

підводні човни — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 51348 (+123)

спеціальна техніка — 3911