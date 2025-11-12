Росія масово перекидає військових і техніку до Покровська: деталі від АТЕШ

Російська армія. / © Associated Press

Реклама

Військове командування РФ терміново перекидає особовий склад на Покровський напрямок, де окупантам бракує резервів.

Про це повідомили джерела партизанського руху АТЕШ.

Зазначається, що щодня в бік Покровська рухається військова техніка та підрозділи. Цілком ймовірно, що їх знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

Реклама

“Очевидно, російська армія вичерпала основні сили та оперативні резерви для подальшого наступу, тому змушена посилювати цей напрямок, залишаючи інші ділянки недостатньо прикритими”, - наголошують партизани.

Агенти з 506-го мотострілецького полку повідомляють, що щодня до них прибувають сотні нових військових. Їх відразу скеровують у штурмові дії, подекуди навіть без офіційного оформлення в новому підрозділі.

“Ці дані підтверджують, що Кремль намагатиметься захопити Покровськ за будь-яку ціну, незважаючи на колосальні втрати в людях і техніці. Вони продовжують відправляти нові сили на вірну смерть”, - наголошують в АТЕШ.

Нагадаємо, у 7 корпусі ДШВ повідомили, що наразі у Покровську перебуває понад 300 росіян. Протягом останніх днів окупанти активізували зусилля з проникнення до міста на легкій техніці через південні околиці.

Реклама

За даними військових, найінтенсивніші бої в Покровську точаться на території промислової зони. Українські військові припиняють спроби росіян закріпитися у багатоповерхових будинках, які ворог хоче використати як панівні висоти.

Військовий експерт Дмитро Жмайло каже, що головне завдання росіян зараз охопити всі околиці, тобто опанувати північні і східні території міста. Однак це їм наразі не вдається.