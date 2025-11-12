ТСН у соціальних мережах

Жорін розповів про нову загрозу від Росії: до чого тут Африка

Росія знайшла новий ресурс для поповнення втрат — Африку.

Максим Жорін

Позиції Росії в Африці стали джерелом поповнення окупаційної армії. РФ активно вербує там бійців.

Про це написав Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що Росія роками поширювала свій вплив на африканському континенті, розглядаючи країни «третього світу» як ресурсні бази. Йдеться не лише про природні ресурси, але й про людей.

Жорін наголосив, що ці люди вже багато років «бігають по своїй території з російськими „калашами“ і навчаються воювати».

На думку Жоріна, цілком логічно, що Росія зараз використовує цей підготовлений ресурс для вербування на війну в Україні. Водночас він жорстко розкритикував підходи України до рекрутингу за кордоном.

«Тим часом ми навіть в питаннях рекрутингу за кордоном працюємо дуже погано. Якщо країна з таким ресурсом, як РФ, вербує людей — ми мали цьому приділяти набагато більше уваги, щоб якось допомогти українцям у війську», — написав Жорін.

Військовий здивований, чому в суспільстві активно обговорюють трудових мігрантів, але ігнорують питання залучення іноземців до лав ЗСУ.

«Чомусь про трудових мігрантів розмов багато, а про ініціативи, як замінити наших людей в окопах іноземцями, щось не чув нічого», — резюмував Жорін.

Нагадаємо, громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко вважає, що Росія готується до великого збройного конфлікту з країнами Європи. В інтерв’ю ТСН він зазначив, що Кремль може почати агресію з атаки на невелике місто однієї з країн НАТО, щоб перевірити єдність Альянсу.

За словами Стерненка, створення РФ нових Московського та Ленінградського військових округів свідчить, що їхнє призначення — не війна з Україною, а підготовка до можливої агресії проти інших держав.

