Росія масово використовує китайські модеми в дронах: "Флеш" попередив про небезпеку

Безпілотник / © Associated Press

Реклама

У російських ударних безпілотниках, які застосовуються для атак по Україні, виявили китайські МЕШ-модеми. Йдеться про ті самі комплектуючі, які раніше фіксували у дронах типу “Шахед”, “Гербера”, “Молнія” та “Куб”.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов “Флеш”.

За даними фахівця, новий випадок стосується БПЛА V2U. У ньому встановлено обладнання китайського виробництва, яке забезпечує передачу сигналу та координацію між безпілотниками.

Реклама

Експерти зазначають, що такі модеми працюють у діапазоні 1600–1800 МГц, однак їх можна швидко переналаштовувати на інші частоти. Це ускладнює протидію засобами радіоелектронної боротьби та дозволяє російським військам адаптуватися до змін на полі бою.

У російських ударних безпілотниках, які застосовуються для атак по Україні, виявили китайські МЕШ-модеми. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

© Сергій Бескрестнов «Флеш»

За інформацією розвідки, ще раніше Росія вела переговори з китайськими виробниками щодо контрактів на постачання сотень тисяч таких пристроїв. Нині ці компоненти дедалі частіше фіксують у різних типах російських безпілотників.

Китай і військово-технологічна підтримка Росії

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну перетворило Росію на ізольовану державу на Заході. Кремль розраховував на швидку перемогу, однак після провалу наступу на Київ країна опинилася у затяжній війні та під безпрецедентним санкційним тиском США і ЄС. У цей період Китай поступово став ключовим партнером Москви, заповнивши вакуум після відходу багатьох союзників.

За оцінками ЄС, Китай забезпечує до 80% критично важливих компонентів, які використовує російський оборонний сектор. Йдеться, зокрема, про двигуни та електроніку для безпілотників, що застосовуються для атак по українській інфраструктурі.

Реклама

Також Китай відіграє ключову роль у стабілізації російської економіки, яка перебуває під санкціями. Торгівля між країнами досягла рекордних обсягів, включаючи постачання російських енергоносіїв за зниженими цінами та експорт китайських технологій і комплектуючих подвійного призначення.