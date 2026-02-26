- Дата публікації
Росія масово використовує китайські модеми в дронах: "Флеш" попередив про небезпеку
У російських безпілотниках, якими окупанти атакують Україну, виявили китайські МЕШ-модеми, що забезпечують стабільний зв’язок між дронами та операторами.
У російських ударних безпілотниках, які застосовуються для атак по Україні, виявили китайські МЕШ-модеми. Йдеться про ті самі комплектуючі, які раніше фіксували у дронах типу “Шахед”, “Гербера”, “Молнія” та “Куб”.
Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов “Флеш”.
За даними фахівця, новий випадок стосується БПЛА V2U. У ньому встановлено обладнання китайського виробництва, яке забезпечує передачу сигналу та координацію між безпілотниками.
Експерти зазначають, що такі модеми працюють у діапазоні 1600–1800 МГц, однак їх можна швидко переналаштовувати на інші частоти. Це ускладнює протидію засобами радіоелектронної боротьби та дозволяє російським військам адаптуватися до змін на полі бою.
За інформацією розвідки, ще раніше Росія вела переговори з китайськими виробниками щодо контрактів на постачання сотень тисяч таких пристроїв. Нині ці компоненти дедалі частіше фіксують у різних типах російських безпілотників.
Китай і військово-технологічна підтримка Росії
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну перетворило Росію на ізольовану державу на Заході. Кремль розраховував на швидку перемогу, однак після провалу наступу на Київ країна опинилася у затяжній війні та під безпрецедентним санкційним тиском США і ЄС. У цей період Китай поступово став ключовим партнером Москви, заповнивши вакуум після відходу багатьох союзників.
За оцінками ЄС, Китай забезпечує до 80% критично важливих компонентів, які використовує російський оборонний сектор. Йдеться, зокрема, про двигуни та електроніку для безпілотників, що застосовуються для атак по українській інфраструктурі.
Також Китай відіграє ключову роль у стабілізації російської економіки, яка перебуває під санкціями. Торгівля між країнами досягла рекордних обсягів, включаючи постачання російських енергоносіїв за зниженими цінами та експорт китайських технологій і комплектуючих подвійного призначення.