Кирило Буданов / © Getty Images

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Завдання номер один програми переозброєння Росії — це підготувати її до війни з НАТО на 2030 рік.

Про це в інтерв’ю «Мосейчук+» заявив Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Завдання номер один, прописане в цьому системному документі, — це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети», — зазначив він.

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З його слів, «основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030 року, а далі вже піде все на спад».

Буданов додав, що в програмі переозброєння Росії питання стоїть не в тому, чи зробити більше танків або кращі ракети: «Питання в тому, щоб бути готовим на 30-й рік до цієї війни. А все інше — це вже похідне. Отже, для війни нам потрібно більше танків, кращі ракети і так далі. Насамперед стоять стратегічні питання», — пояснив Буданов.

Можливий напад Росії на НАТО — що відомо

Видання Bild із посиланням на власні джерела в розвідці однієї з європейських країн повідомляло, що Росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 2024 року або на початку 2025-го, коли США опиняться «без лідера» і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після певної затримки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа знову «стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років», і попередив про можливість нападу Росії за п’ять-вісім років.

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Американська розвідка в березні повідомляла, що Росія не хоче прямого воєнного конфлікту зі США і НАТО і продовжуватиме асиметричну діяльність, яка, за її оцінками, не перетинатиме поріг воєнного конфлікту в глобальному масштабі.

Дехто стверджує, що Росія неодмінно нападе.

«Питання в тому, коли вони почнуть наступну війну», — зазначала Кая Каллас минулого року, коли вона була прем’єр-міністром Естонії.

Еммануель Макрон, президент Франції, у березні вказав на стрімке переозброєння Росії. Інші скептично ставляться до того, що російські амбіції виходять далеко за межі річки Дніпро.

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Колишній радник американського президента Дональда Трампа Джон Болтон назвав умови, за яких Росія нападе на НАТО, хоча зараз Москва не має достатньої військової сили для цього. Втім, Кремлю надзвичайно потрібен Сувальський коридор, який би дав сухопутний доступ до Калінінградської області, як це було за часів СРСР.

Аналітики кажуть, що Кремль використовує старі традиційні інформаційні наративи та ядерні загрози, намагаючись віддалити США від України та НАТО.