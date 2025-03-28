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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
3 хв

Росія має проблеми з виготовленням провідного винищувача: експерт назвав причину

Російський винищувач Су-57, розроблений як аналог F-35, стикається з серйозними проблемами – від виробництва до експорту.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Су-57

Російський винищувач Су-57 / © Associated Press

Російський винищувач п’ятого покоління Су-57, який в НАТО отримав кодове ім’я «Фелон», розроблявся як відповідь американським F-22 та F-35. Попри амбіції Москви літак стикається з серйозними труднощами.

Про це повідомило журналіст Калеб Ларсон для 19fortyfive.

«На тлі поточних виробничих проблем і війни Росії в Україні програма Су-57 стикається зі значними труднощами, що обмежує експортний потенціал. Попри повідомлення про зацікавленість з боку Алжиру і пропозиції Індії, залишається невизначеність щодо виробничих потужностей і термінів, що робить майбутнє «Фелона» як експортного винищувача вельми сумнівним», — зазначив Ларсон.

За задумом російських розробників, Су-57 є найновішим російським винищувачем, створеним з урахуванням характеристик літаків п’ятого покоління, а тому мав стати конкурентом американським моделям F-35 та F-22.

«Завдяки поєднанню передової авіоніки, хорошої маневровості і деяких характеристик малопомітності, Су-57 знаменує собою найбільш узгоджену спробу Росії створити малопомітний винищувач. Але «Фелон», безумовно, має свою частку проблем, а це означає, що продаж винищувача іншим країнам буде справді важким завданням», — додав журналіст.

Хоча Росія позиціонує Су-57 як малопомітний винищувач, журналіст зазначив, що він має низку зовнішніх особливостей, які відрізняють його від більш просунутих літаків п’ятого покоління.

«Як і F-35 і F-22, Су-57 зберігає своє озброєння всередині і, ймовірно, використовує радіопоглинальні матеріали для посилення своєї малопомітності, що має на меті зменшити радіолокаційний переріз Су-57. Однак, певні частини конструкції, зокрема, явно непомітні сопла двигунів, а також деякі елементи обшивки літака, майже напевно менш непомітні, ніж їхні американські або навіть китайські колеги. Це може виявитися значною перешкодою в умовах жорсткої конкуренції з сучасними системами протиповітряної оборони», — йдеться в матеріалі.

Кому Росія експортує Су-57

Раніше Росія заявила, що у 2025 році перший експортний Су-57Е надійде на озброєння неназваної іноземної країни. Незабаром з’ясувалося, що мова йде про Алжир — одного з ключових імпортерів російської зброї в Африці.

Однак експортна версія, ймовірно, буде спрощеною: авіоніка та системи РЕБ можуть бути слабшими, аби зберегти технологічну перевагу РФ.

«Зовсім недавно Росія запропонувала Су-57 для експорту в Індію, щоб посилити винищувальні ескадрильї країни, що скорочуються, і краще протистояти зростаючій загрозі з боку Китаю. Цікаво, що винищувач був запропонований Індії в рамках повної передачі технології, яка буде здійснюватися в Індії, що свідчить про потенційний обхідний шлях для обходу повільного виробництва в Росії», — заявив журналіст.

За наданою інформацією, майбутнє експорту російського літака залишається невизначеним, оскільки через війну в Україні оборонний сектор окупантів змушений виробляти продукцію для термінових воєнних потреб.

«Хоча російський оборонний бюджет перебуває на історично високому рівні, небаченому з п’янких часів холодної війни, переважна більшість цього фінансування йде на підтримку наземної війни. Тому ресурси спрямовуються на виробництво безпілотників і ракет, а також артилерійських боєприпасів, а також на рекрутингові зусилля у вигляді значних бонусів при вступі на військову службу, що є заходом, який вживається для уникнення політично непопулярної мобілізації», — підкреслив Ларсон.

Точна кількість Су-57, призначених на експорт, і терміни їх поставок залишаються невідомими. Хоча було оголошено про нову угоду з Алжиром, виконання цього контракту може ускладнитися через конкуренцію з пріоритетними військовими потребами РФ.

«У найближчій перспективі майбутнє Су-57 «Фелон» як життєздатної експортної платформи залишається під питанням», — йдеться в статті.

Нагадаємо, експерт попередив, що РФ може готуватися до нового наступу в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
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