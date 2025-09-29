Російський військовий / © gettyimages.com

Російська армія стикається з проблемами забезпечення та дефіцитом військових на кількох ділянках фронту. Зокрема, окупанти не змогли просунутися в Сумській області, мають логістичні труднощі під Покровськом і страждають від нестачі живої сили на Донецько-Дніпропетровському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на фронті на півночі України

За даними аналітиків, українські підрозділи утримують позиції або навіть просуваються на півночі Сумщини. Опубліковані 27 вересня відео з геолокацією спростовують заяви Кремля про нібито захоплення територій поблизу Андріївки — ЗСУ там залишаються на своїх позиціях.

28 вересня росіяни намагалися наступати в Харківській області та біля Великого Бурлука, однак безуспішно. На Куп’янському та Боровському напрямках також немає просування, натомість окупанти досягли певних зрушень під Лиманом.

Речник української бригади повідомив, що селище Зарічне лишається під контролем ЗСУ, хоча росіяни місяцями намагаються проникати туди малими групами. За словами речника, із п’яти ворожих військових, які йдуть у рейд, троє гинуть від ударів дронів, один отримує поранення, а ще один зникає. Частина російських солдатів ховається у Торському та Зарічному, очікуючи постачання, проте замість провізії командування часто надсилає їм прапори для знімань пропагандистських відео.

Центральна та східна ділянки фронту

На Сіверському та Покровському напрямках атаки ворога в районах Костянтинівки, Дружківки та Добропілля не принесли результатів.

За словами військового речника з Покровського напрямку, російська піхота штурмує позиції ЗСУ малими групами по 1-2 рази на добу. Дальність ударних безпілотників РФ збільшилася, що створює додаткові загрози для української логістики. Водночас у самих окупантів на цій ділянці також спостерігаються проблеми з постачанням.

Південні регіони

Російським військам вдалося трохи просунутися на Новопавлівському напрямку. Речник угруповання військ «Дніпро» полковник Віктор Трегубов пояснив, що ворог намагається обходити українську оборону малими групами та закріплюватися у дрібних селах Донецької та Дніпропетровської областей. Він наголосив, що відкрита місцевість ускладнює наступ і вже найближчим часом, коли з дерев почне опадати листя, росіянам буде важко знаходити укриття.

Також, за словами Трегубова, російське командування змушене передислоковувати частини зі сходу та півдня на інші ділянки, що свідчить про нестачу особового складу.

У Запорізькій та Херсонській областях ворог також не досяг успіху та залишився на попередніх позиціях.

Нагадаємо, спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування адаптує тактику до похолодання та готує штурмові групи для наступу «по-новому». Наймасштабніше перегрупування відбувається на Придніпровському та Херсонському напрямках. Окупанти також активно ротуються на островах, застосовуючи імітаційний дим для прикриття. Сили оборони України стежать за цими змінами.

Додамо, напередодні військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Новопавлівському напрямку (на стику Дніпровської, Донецької та Запорізької областей) зафіксовано найглибше просідання лінії фронту. За його даними, російські війська просунулися приблизно на 2 км у бік Успенівки та Новогригорівки (до околиць села), а також рухаються від Березівки на Орестопіль. Мирошников підкреслив, що просування ворога триває стабільними темпами і поки що не призупинене, незважаючи на кадрові зміни в російському командуванні.