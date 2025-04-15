РФ мілітаризує окуповані території України

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Російські загарбники на окупованих територіях України розробляють та виготовляють безпілотники.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти послалися на звіт Української Східної Правозахисної Групи (EHRG) та Інституту стратегічних досліджень та безпеки (ISRS), в яких розказано, що загарбники використовують людей, територію та ресурси для розширення розробки, виробництва та навчання операторів безпілотників.

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«Російський державний оборонний конгломерат “Ростех” захопив Луганський авіаремонтний завод і Сніжанський машинобудівний завод і виробляє безпілотники на обох підприємствах», — йдеться у звіті.

Крім того, Москва використовує Корпорацію розвитку Донбасу, Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги, ТОВ 3D-Техно, ТОВ НВО Фронт, ТОВ НПО Утьосов, ГК Алмаз та ІП Григоріадіадіс (всі в окупованому Донецьку) і ВАТ «Первомайський механічний завод» (окуповане Первомайське, Луганська область) для виробництва комплектуючих і складання моделей безпілотників для російської армії.

Також загарбники на окупованих територіях облаштовують нові тренувальні полігони для безпілотників, запуску технологічних підготовчих курсів у школах і коледжах для підготовки операторів безпілотників і створення нових науково-дослідних центрів.

У Кремлі постійно наголошують на підтримці збільшенню можливостей виробництва російських безпілотників і вдосконаленню операцій безпілотників на полі бою в Україні. Росія прагне інтегрувати інфраструктуру окупованих територій для збільшення свого військового потенціалу.

«Росія також інтегрує українських дітей у свою ширшу екосистему навчання операторів безпілотників та виробництва безпілотників. Росія запровадила навчальні програми з навчання безпілотникам для понад 10 000 підлітків у середніх школах по всій окупованій Україні. Дітей молодшого шкільного віку також навчають на дронах у школах і позашкільних програмах», — йдеться у звіті.

Загарбники стимулюють дітей до тренування на безпілотниках шляхом «гейміфікації» процесу та проведення змагань з перегонів безпілотників на окупованих територіях.

«Зусилля Росії з інтеграції українських дітей до програм виробництва безпілотників і навчання операторів переслідують три основні цілі: по-перше, мілітаризувати українських дітей, піддаючи їм гіпермілітаризовані ідеали з раннього віку; по-друге, підготувати українських дітей до потенційної майбутньої служби в російських збройних силах; і по-третє, підтримувати виробництво вітчизняної оборонно-промислової бази», — резюмують в ISW.

Раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін зосереджений на продовженні війни. Тож російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату.

Ми раніше інформували, що війна Росії проти України, стала не першим випадком російської агресії за правління Володимира Путіна. Деякі ознаки вказують на те, що Кремль може спробувати відкрити новий фронт.