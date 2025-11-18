ТСН у соціальних мережах

Росія мобілізувала до своїх лав десятки тисяч українців: хто вони

Експерт розповів, що Росія мобілізувала до своїх лав десятки тисяч українців та військовополонених.

Солдати

Солдати / © Associated Press

Від початку повномасштабної війни до лав армії Росії було мобілізовано 46 327 громадян України з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив бригадний генерал, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усона на пресконференції.

За його словами від початку війни до липня 2025 року Росія мобілізувала 46 327 громадян України:

  • Донецька область — 5 368

  • Луганська область — 4 650

  • Запорізька область — 560

  • Херсонська область — 478

  • Крим — 35 271україна

В Україні в таборах для військовополонених 16% — громадяни України, 6% із них — кримчани. Колишніх українських військовослужбовців мобілізували до армії РФ і сформували два батальйони та два загони при Генштабі ЗС РФ.

«Ми знаємо про 62 підписаних контракти, а один з таких військових вже потрапив в полон до нас», — розповів він.

Окрім цього, в рамках проєкту «Хочу жить» добровільно здалися в полон понад 400 військових-громадян РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців.

