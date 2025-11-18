- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія мобілізувала до своїх лав десятки тисяч українців: хто вони
Експерт розповів, що Росія мобілізувала до своїх лав десятки тисяч українців та військовополонених.
Від початку повномасштабної війни до лав армії Росії було мобілізовано 46 327 громадян України з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив бригадний генерал, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усона на пресконференції.
За його словами від початку війни до липня 2025 року Росія мобілізувала 46 327 громадян України:
Донецька область — 5 368
Луганська область — 4 650
Запорізька область — 560
Херсонська область — 478
Крим — 35 271україна
В Україні в таборах для військовополонених 16% — громадяни України, 6% із них — кримчани. Колишніх українських військовослужбовців мобілізували до армії РФ і сформували два батальйони та два загони при Генштабі ЗС РФ.
«Ми знаємо про 62 підписаних контракти, а один з таких військових вже потрапив в полон до нас», — розповів він.
Окрім цього, в рамках проєкту «Хочу жить» добровільно здалися в полон понад 400 військових-громадян РФ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців.