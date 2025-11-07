Росія модернізувала КАБи: які шість областей тепер під загрозою

Окупанти модернізували КАБи / © ТСН

Росія збільшила дальність КАБів до 200 кілометрів. Тепер під загрозою шість областей України, які раніше вважались відносно безпечними: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Харківська, Запорізька.

Про це пише The Telegraph .

Раніше дальність КАБів становила 80 кілометрів та окупанти їх використовували на лінії фронту. Проте зараз окупанти модернізували дальність планувальних бомб.

Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький пояснив, що модифікована зброя також оснащена «новими модулями управління», що підвищує її стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан пояснив, що таким чином РФ намагатиметься виснажити українську систему ППО. Також під загрозою будуть ті регіони, які раніше вважалися безпечними.

«Це охоплює значну частину Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей», — сказав він.

Експерти наголошують, що Україні невигідно використовувати західне ППО, щоб збивати таку дешеву зброю.

Сергій Кузан зазначив, що застосування російських КАБів не змінить ситуації на фронті.

«Ми маємо розуміти, що модернізація плануючих бомб із реактивними двигунами — це еволюційний, а не революційний крок у російському арсеналі. Це не змінює принципово характеру війни, але створює додаткові проблеми для української оборони, розширюючи географію ризику і збільшуючи навантаження на і без того перевантажену систему ППО», — сказав він.

Нагадаємо, росіяни масово виготовляють новий тип керованих модульних планувальних бомб (КМПБ), які тепер оснащені турбореактивним двигуном. Це значно збільшило радіус дії таких боєприпасів до 200 кілометрів.