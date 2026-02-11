Росія модернізувала КАБи: тепер вони летять ще далі - попередження "Флеша"

КАБ / © ТСН

Росіяни не припиняють спроб удосконалити свої засоби повітряного нападу. Однією з головних проблем для Сил оборони України залишаються ворожі керовані авіабомби (КАБ), які противник тепер оснащує новітніми системами захисту.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За словами фахівця, росіяни не лише нарощують кількість ударів, а й впроваджують технічні зміни у конструкцію бомб. Зокрема, ворог представив нові модифікації боєприпасів типу УМПБ-5, які були розроблені на базі фугасної авіабомби ФАБ-500.

Головною особливістю цих оновлених версій стала заявлена стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Окупанти активно просувають інформацію про те, що їхня нова система захисту дозволяє бомбам ігнорувати українські перешкоди.

«Її реальні можливості та ефективність наразі потребують додаткового вивчення», — зауважив експерт.

Що змінилось

Окрім захисту від РЕБ, модернізовані боєприпаси отримали покращені льотні характеристики. За даними Бескрестнова, існують дві варіації цих бомб:

З реактивним двигуном: за твердженнями російської сторони, така версія здатна вражати цілі на відстані до 200 кілометрів .

Без двигуна (плануюча): дальність польоту становить до 150 кілометрів.

Така дальність дозволяє ворожій авіації скидати бомби, не входячи в зону дії більшості українських систем протиповітряної оборони.

Модернізація КАБів / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Попри гучні заяви пропагандистів РФ, «Флеш» зазначає, що революційно нових технологічних рішень у конструкції самих боєприпасів небагато. Основна ставка робиться саме на масовість, дальність та спроби обійти український «електронний щит».

Нагадаємо, в Україні вперше зафіксували застосування безпілотника типу «Гербера» як носія FPV-дрона, який міг виконувати як ударні, так і розвідувальні завдання.

За словами «Флеша», сам FPV-дрон наразі не знайдений, тож остаточно визначити його призначення неможливо. Водночас факт використання такої комбінації вже підтверджено.

Бескрестнов зазначив, що поки невідомо, чи стане ця тактика масовою, однак поява подібного формату свідчить про пошук ворогом нових способів застосування безпілотних систем.