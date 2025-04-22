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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія модернізує ракети Х-59, Х-101 та Х-555, підвищуючи їхню ефективність та загрозу — експерт

Суттєві зміни, зокрема, відбулись у крилатих ракетах класу Х-101, Х-555, що дозволило їм уникати будь-яких зовнішніх перешкод.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Росія модернізує декілька типів ракет

Росія модернізує декілька типів ракет / © ТСН.ua

Країна-агресорка Росія модернізує ракети Х-59, Х-101 та Х-555, підвищуючи їхню ефективність та загрозу.

Про це заявив заступник директора компанії із виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі Новини.LIVE.

Експерт зазначив, що модернізація кількох типів ракет Росією у співпраці з КНДР створюють нові виклики для міжнародної безпеки.

«Суттєві зміни відбулись в крилатих ракетах класу Х-101, Х-555, що дозволило їм уникати будь-яких зовнішніх перешкод. Росія також модифікувала ракету Х-59 до ракети Х-69, збільшивши її радіус дії», — пояснив Храпчинський.

Раніше повідомлялось, що Росія обстрілює Україну ракетами, які були щойно виготовлені. «Це нові ракети, які прямо з конвеєра завантажуються на бомбардувальники для здійснення атакувальних дій. А це свідчить про те, що, попри начебто накопичення крилатих ракет, ворог вдається до конвеєрного використання таких засобів нападу», — пояснив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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