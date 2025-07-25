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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
124
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1 хв

Росія модифікувала "Шахеди" для складних польотів: експерт розкрив деталі

«Шахеди» вчаться ухилятися: експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, що це означає для нашої ППО.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
«Шахеди» почали виконувати комплекс складних маневрів

«Шахеди» почали виконувати комплекс складних маневрів / © ТСН

«Шахеди» почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті, спрямованих на зниження ефективності наших зенітних дронів.

Про це повідомив військовий фахівець у сфері радіотехнологій, якого називають головним дослідником «Шахедів» Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

Фахівець зазначив, що ворог був готовий до низки контрзаходів, і це тільки перші прояви.

«Про те, що таке станеться, я писав давно. Противник заздалегідь був готовий до низки контрзаходів, і це тільки перші прояви. Ну нічого, будемо працювати над технологіями проти їхніх технологій. Ви ж не думали, що противник так легко відмовиться від своєї наймасовішої зброї», — резюмував «Флеш».

Нагадаємо, окупанти навчилися ухилятися від зенітних дронів.

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